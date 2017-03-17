Колонка редактора

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ

СПОНСОРСТВЕ

Дорогие друзья.

В числе новых форм работы, которые ранее не использовались, либо использовались нерегулярно, редакция «Зари» с конца прошлого года на постоянной основе предлагает информационное спонсорство культурных и спортивных массовых мероприятий. Что это значит?

Конечно, идея инфоспонсорства не нова. Этим занимаются многие издания, работающие в сфере массовых коммуникационных технологий. Суть ее проста, как дважды два: мы на бесплатной основе размещаем афишу с анонсом предстоящего мероприятия, а его организаторы взамен размещают на этой афише логотип «Зари». Выгода взаимна и очевидна: вы избегаете затрат по анонсированию мероприятий, мы лишний раз напоминаем о себе широкой аудитории. Добавим, что информационное спонсорство возможно только в отношении мероприятий, не имеющих ярко выраженной коммерческой направленности. За объявления и анонсы коммерческого плана нужно платить. И мы считаем это справедливым.

За прошедшие 2-3 месяца газета «Заря» на регулярной основе стала информационным спонсором ДК «Современник», СЦ «ОЛИМП», Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки, Конаковского рок-клуба «Перекресток», Конаковского краеведческого музея и т.п.. Конечно, не всегда у организаторов получается вовремя разместить наш логотип, бывает, что редакцию даже вовремя не извещают о том, что где-то в городе и районе пройдет какое-то мероприятие. И не часто, но все же возникают упреки: у нас, мол, было, а вы не отреагировали. Друзья, мы - не ясновидящие, и информация, появляющаяся на страницах «Зари» - это в том числе и то, о чем вы нас уведомляете. Мы всегда открыты, готовы к сотрудничеству, и степень нашей готовности ограничивается только скромными кадровыми ресурсами.

Зато, по примеру состоявшегося недавно концерта ВИА «Крапива» в ДК «Современник», видно, что наша реклама играет роль в заполняемости зала. Инфоспонсором концерта тоже была «Заря».

Что надо для того, чтобы «Заря» стала вашим информационным спонсором? Если у вас планируется какое-либо мероприятие: концерт, соревнования, выставка и т.п. – присылайте на электронный адрес «Зари» заявку с просьбой размещения анонса и сам анонс в виде афиши, адаптированной к печати небольшим размером (часто бывают афиши, которые имеют многометровый размер, и там даже мелко-написанный текст читаем, а в газете его будет не различить). На афише должен быть размещен наш логотип (тот, который вы сейчас видите в этой заметке). Афишу необходимо присылать не позже, чем за неделю до выхода номера газеты, в котором вы предполагаете ее разместить. Если мероприятие стоящее, мы можем разместить афишу два номера подряд. Рекомендуется также позвонить в редакцию и подтвердить, что афиша нам выслана.

Ждем ваших предложений.

Максим МАЛАХОВ,

главный редактор «Зари».