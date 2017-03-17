В Твери юные инспекторы дорожного движения вышли с плакатами на улицы города



В Тверской области с 13 по 24 марта проходит декада детской дорожной безопасности. Это одно из мероприятий, направленных на снижение детского травматизма на дорогах региона, которые по поручению Губернатора Игоря Рудени проводятся в Тверской области на постоянной основе.

Старт работе по повышению безопасности детей на дорогах Верхневолжья был дан в сентябре 2016 года, когда Губернатор объявил месячник по безопасности дорожного движения.

Игорь Руденя обозначил, что задача акции - общими усилиями повысить как ответственность родителей при перевозке детей, так и уровень знаний школьников о безопасности дорожного движения.

В рамках нынешней декады во всех образовательных организациях Верхневолжья с привлечением сотрудников ГИБДД, представителей автошкол, родителей и волонтеров проводятся классные часы, тематические уроки, викторины, практические занятия.

Сегодня, 16 марта, отряд юных инспекторов дорожного движения 53 школы города Твери совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели акцию «Водитель! Внимание дети!». Школьники совместно с инспектором ГИБДД с помощью плакатов «Водитель! Не спеши! Притормози! Пешехода на переходе пропусти!» призывали водителей быть внимательными при движении вблизи школ и пешеходных переходов. Водители, проезжавшие мимо, сигналили участникам акции, приветствуя данную идею.

В ходе декады детской дорожной безопасности особое внимание также уделяется профилактической работе с родителями. Проводятся собрания, на которых родителям напоминают о необходимости контроля за поведением юных участников дорожного движения на улицах и дорогах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.