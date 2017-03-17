Сыры как повод для общения

В минувшую субботу состоялось первое заседание Школы сырного этикета с презентацией новой коллекции французских сыров ручной работы. Инициаторами создания Школы выступили производитель сыров ООО «Компания Продвижение» и конаковское кафе «Кафе-Молка» с целями популяризации сыра высоких сортов и развития культуры его потребления.



Идея перспективности такого направления, как гастрономический туризм, была озвучена в ходе недавнего рабочего визита в наш район министра туризма Тверской области И.И.Егорова. Объективная историческая предпосылка для раскрутки необычного туристического кластера у нас есть, хотя об этом знают пока немногие …

Сыр – одна из главнейших наших туристических достопримечательностей, потому что Конаковский район по праву можно назвать «колыбелью» отечественного сыроварения. В 70-е годы XIX века купец Николай Верещагин создал первую в истории России сыроваренную артель в деревне Отроковичи Тверского уезда (сегодня это территория Городенского сельского поселения), а спустя несколько лет открыл в деревне Едимоново на другом берегу Волги первую школу молочного хозяйства, где готовили специалистов молочной, маслодельной и сыроваренной отраслей.

- Очень приятно, что мы сегодня присутствуем на таком важном мероприятии, когда люди, которые живут и работают в Конаковском районе, возрождают наши исторические традиции, - сказал в интервью телеканалу «Тверской проспект – Регион» глава администрации района О.В.Лобановский. – Это событие важно для нас не только в плане развития нового туристического кластера, но и в экономическом ключе, потому что это развитие нашей промышленности, малого предпринимательства, создание новых рабочих мест. И в то же время это привлечение на территорию района внутреннего туризма, когда наши гости могут познакомиться с производством сыров и с историей отечественного сыроварения. Я думаю, что это будет способствовать туристической привлекательности конаковской земли, как для туристов России, так и для зарубежных гостей.

Генеральный директор и основатель «Компании Продвижение» Валерий Михайлович Ильичев подробно рассказал гостям презентации о каждом из сыров новой коллекции, в этом ему помогала супруга и единомышленница Елена Альбертовна. Как оказалось, говорить о французских сырах увлеченные своим делом люди могут бесконечно, начиная с истории возникновения и производства любого из представленных сортов до особенностей состава и оформления сырной тарелки, о необходимых продуктах-компаньонах. В итоге на заседании Школы сырного этикета прозвучала полноценная учебная лекция, к тому же дополненная одновременным «практическим занятием»: слушатели имели возможность дегустировать те сыры, о которых идет речь, лично оценивая вкусовые нюансы каждого компонента изысканного сырного ассорти.

Для супругов Ильичевых сыры – это намного большее, чем обычный продукт питания, они требуют особой атмосферы. Как заметил Валерий Михайлович, «Компания Продвижение» выпускает не бутербродные сыры, которые можно найти в любой торговой сети, это сыры – событие, сыры – состояние, и пробовать их надо в соответствующей обстановке.

Такую особую обстановку блестяще создал коллектив «Кафе-Молки» под руководством Анжелики Кобзевой, подчеркнувшей, что сегодня посетители приходят в кафе не только вкусно покушать, но и пообщаться, узнать для себя что-то новое. Программа, проходившая в непринужденной атмосфере под легкую музыку, помимо презентации крафтовых сыров включала дегустацию горячего блюда на основе сыра, десерта с добавлением сыра и, конечно же, море интересной информации. Например, такой удивительный факт. Название одного из представленных сортов французского сыра «Кошель» у сотрудников компании по созвучию ассоциируется с деревней Кошелево. В настоящее время «Продвижение» занимается проектом строительства завода, который позволит создать в нашем районе самое современное предприятие по выпуску сыра. Земельный участок под будущий завод находится в Кошелево, причем именно там полтора века назад купец Николай Верещагин набирал работников для первой в истории России сыроваренной артели.

Участники презентации тепло поблагодарили организаторов и выразили желание присутствовать на дальнейших заседаниях Школы сырного этикета. А буквально на следующий день «Компания Продвижение» представила свою продукцию на XII международной туристической выставке «Интурмаркет - 2017» в московском выставочном центре «Крокус Экспо».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.