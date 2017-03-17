ТА САМАЯ, СОВЕТСКАЯ…

После некоторого перерыва мы возобновляем публикации в рубрике проекта «Конаково. Век двадцатый». За последние месяцы наша группа в соцсетях «В Контакте» и «Одноклассники» пополнилась десятками новых фотографий и «запасники» далеко не исчерпаны – сотни снимков ожидают своей очереди. На ближайший год-два точно хватит.

Сегодня нам хотелось бы вспомнить о советской торговле в разрезе конаковский жизни прошлых лет. Тем более что 19 марта вся страна отмечает День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Как пишет в своей книжке «Конаковская старина» краевед и наш постоянный автор Александр Баваров, первый рынок появился в деревне Кузнецово в 1823 году и находился он между нынешней ул. Первомайской и бором, первый рыбный магазин семьи Баватиных появился в 70-е годы 19 века, первая мясная лавка семьи Мазовых - в 80-е, первый книжный магазин в Конаковском районе появился в Корчеве в начале 20 века, принадлежал священнику, и литературой он торговал соответствующей - церковной. Цены в начале 20 века на товары были такие: десяток яиц – 23 копейки, масло сливочное – 56 копеек за 450 грамм, хлеб ржаной - 3 копейки. Топор можно было купить за 50 копеек, гармонь – за 3-80. Кило окуней продавали за 21 копейку, карпа – и вовсе за 14. Ведро картошки уходило за 30 копеек. В мясной лавке свинина стоила 26 копеек за килограмм, говядина – 45 копеек. Колбаса чайная – 90 копеек, полукопченая – 1-60, твердая – 2-35. Средняя заработная плата на фаянсовом заводе была в районе 20 рублей в месяц, квалифицированные работники могли получать до 40 рублей.

После 1917 года торговля получила дальнейшее развитие. В сталинские времена, как писал Сергей Довлатов, «ежегодно понижались цены. Икра стоила девятнадцать рублей килограмм. Продавалась она на каждом углу». Но уровень жизни людей был невысок. В 50-е, по воспоминаниям моих родственников, дефицита не было: помимо пресловутой икры лежали и колбаса, и мясо, и рыба, и всякие конфеты, и прочие вкусности. Но мясо покупали и готовили только в большие праздники! Обычный рацион составляли крупы, овощи, в магазинах покупали хлеб, постное масло, селедку и конфеты «дунькина радость», иногда, как лакомство, грильяж и монпансье. Большая часть продуктов шла со своих огородов.

Во времена развитого социализма жизнь народа стала веселее. При Хрущеве было принято решение о строительстве Конаковской ГРЭС. На рубеже 60-х - 70-х годов снабжение в Конакове было «московским» - а это значит, что в магазинах можно было свободно купить колбасы, апельсинов, хороших конфет и даже ряженку. Как только ГРЭС и сопутствующую инфраструктуру построили, снабжение стало «калининским» и в магазинах многое пропало. За колбасой и мясом теперь ездили в Москву. Знаменитые «колбасные электрички» помнят все. Сегодняшнему поколению это кажется диким, но 2 раза в месяц, после «аванса» и «получки», которые давали регулярно после 20-го и 7-го числа каждого месяца, трудовой люд, прихватив кошелки, сумки и рюкзаки, устремлялся в Москву. «Длинная, зеленая, пахнет колбасой» - это про нее, про электричку до Москвы. Везли провиант, чтобы хватило семье на полмесяца жизни.

А что было в 80-е в конаковских магазинах? Хлеб и торты местного хлебокомбината, молоко и сметана в розлив из алюминиевых фляг, масло крестьянское, сыр российский и пошехонский от конаковского сырзавода, жир кулинарный, крупа и мука. Рыба была самая простая: даже за морским окунем или карпом от живорыбного завода выстраивались очереди. Если привозили фрукты - яблоки, арбузы, персики по госцене (то есть, раза в 2-3 дешевле, чем на рынке), за ними выстраивалась очередь. В овощных отделах торговали картошкой, капустой, свеклой и морковью из совхоза «Конаковский». Часто все это было гнилым, но зато стоило дешево. Капуста - 10 копеек за кило, картошка - 15. При средней зарплате в 150 рублей буханка хлеба стоила 16 копеек, батон - 23 копейки, литр молока 24 копейки (2,5 процента жирности). Сметана была по 1-65 за литр, часто жидкая и кислая, скорее всего, разбавленная кефиром. Сливочное масло стоило 3-60 за кило, подсолнечное - 90 копеек за литр. Хорошего масла старались купить в Москве, наше сливочное крошилось, а растительное – пенилось. Сахарный песок стоил 70 копеек за килограмм. Кстати, первое, что пропало в перестроечные времена из и без того небогатых товарами магазинов – это сахар. Отдельный разговор про алкоголь - его было в достаточном ассортименте, пока не наступили горбачевские времена. После 1985 года вино и водку стало возможным купить только в двух магазинах в городе.

Дефицит мог коснуться чего угодно. Так, в начале 80-х из-за бескормицы упали надои и в магазинах появились длинные очереди за молоком. Сначала отпускали по 3 литра в руки, потом по 2, а в конце и вовсе по полтора. Мы занимали очередь всей семьей, чтобы взять 6 литров. Причем не факт, что нам на день надо было столько молока. Но раз дают – надо брать! Другой случай вспоминается в связи с взрывом на калининском мелькомбинате. Тогда начались перебои с хлебом. И опять давали не более 1 буханки в руки, и хлеб стали печь из обойки и отрубей, зато стоил он всего 12 копеек! Было это в ноябре 1981 года.

Помимо поездок в Москву, с дефицитом боролись и путем выездной торговли. Старожилы помнят про очереди на «площади спасения», которая была в районе нынешнего дома быта на проспекте Ленина, а потом переехала к торговому центру. Приезжали продуктовые фургоны из Клина и торговали колбасой, рыбой и прочим дефицитом. В конаковских же магазинах даже не было мясных отделов. А зачем они, если торговать все равно нечем? Исправляли ситуацию и предприятия, где были свои подсобные хозяйства. Некоторые предприятия обеспечивали работников дефицитом в виде проднаборов. Ну и, конечно же, такие наборы с заднего входа магазинов доставались «блатным» и «шишкам» - так называли ответственных работников исполкомов и партийных органов.

Так и жили, пока не пришел к нам капитализм – дикий и беспощадный. Зато в магазинах теперь есть все.

Максим МАЛАХОВ, администратор проекта.