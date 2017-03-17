К 80-летию города Конаково

ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА



2 марта Конаково отметил свое восьмидисятилетие в статусе города. Для нас, конаковцев, этот год – юбилейный, и предстоящий День города, который традиционно пройдет в конце июня, будет посвящен этому. А мы сегодня представляем вашему вниманию материал заведующей архивным отделом администрации Конаковского района О.И. Капусткиной, который посвящен истории города Конаково.

Город Конаково является городом областного подчинения и центром Конаковского района Тверской области. Его история в ранге города началась 2 марта 1937 года. Новый город принял и развил трудовые традиции рабочего поселка мастеров фаянса и принял административные функции центра старинного города Корчевы, перенесенного из зоны затопления Иваньковского водохранилища в связи со строительством канала Москва-Волга. Наш замечательный город поистине является городом особой судьбы. Он еще молод, но корни его глубоко уходят в историю.

В царской России село Кузнецово и город Корчева находились на противоположных полюсах социальной и политической иерархии. Кузнецово было типичным фабричным селом, жизнь которому давала единственная фарфорово-фаянсовая фабрика. Корчева стала уездным городом по указу Екатерины Второй в 1781 году. В сентябре 1860 года в Корчеве побывал М.Е. Салтыков-Щедрин, бывший в то время вице-губернатором Твери. Он отмечал, что в городе улицы в основном немощеные, тротуары на имеющихся улицах ветхи, торговая площадь весьма грязна и т.д. В своей книге «Современная идилия» он отмечает, что Корчева для людей промышленных, предприимчивых интереса не представляет. «Такая уж здесь сторона. Кружев не плетут, ковров не ткут, поярков не валяют, сапогов не тачают, кож не дубят, мыла не варят. В Корчеве только слезы льют да зубами щелкают». Таким - незаметным, самым захудалым городом Тверской губернии - Корчева остается до конца ХIХ века. Промышленность в ней не развивается, быт остается патриархальным.

После революции, в первые два десятилетия, Корчева играет заметную роль в жизни района. Здесь располагалась районная больница, которая обеспечивала медицинской помощью город и весь уезд. В городе имелись две аптеки, ветеринарная больница. Позднее в городе был открыт техникум с общежитием для студентов. В Корчеве имелась большая библиотека. В народном доме было много различных кружков, в том числе и драматический. Население Корчевы занималось в эти годы садоводством и огородничеством.

Рабочий поселок мастеров фаянса ко времени преобразования его в город прошел, более чем 130-летний путь становления и развития. Первое упоминание в исторических документах о деревне Кузнецово Корчевского уезда отмечено в 1806 году. Тогда на месте фаянсового завода стояли четыре двора. В них жили 16 душ крепостных крестьян. По существу с этого времени начинается биография нашего города. Деревня Кузнецово несколько раз переходила от одного помещика к другому. В 1826 году ее приобрел фабрикант Андрей Яковлевич Ауэрбах, который к 1828 году перевез сюда свою фаянсовую фабрику из д. Домкино, где она просуществовала почти два десятилетия. С этого времени предприятие определяло развитие села, поселка, города, Кузнецово стало промышленным центром Корчевского уезда.

В 1870 году наследники Ауэрбаха, не сумев приспособиться к новым экономическим условиям и опасаясь банкротства, продали фабрику крупному предпринимателю М.С.Кузнецову, владевшему ею до 1918 года. Новый хозяин был представителем нарождающегося монокапиталистического капитала в России. М.С.Кузнецов вкладывает крупный капитал в расширение и обновление фабрики. Декретом от 28 июня 1918 года фабрика была национализирована и стала называться «Государственная фарфоро-фаянсовая фабрика». В течение этого периода фабрика развивается быстрыми темпами. Продукция, создаваемая умелыми руками кузнецовских мастеров, пользовалась неизменным спросом в Москве, Петербурге, Твери и других городах России, становится известной и находит сбыт за границей. К началу 1890-х годов село Кузнецово становится одним из 103-х важнейших промышленных центров Европейской России. Наряду с фаянсом здесь начинается выпуск фарфора, майолики, изразцов и санитарного фаянса.

До 30 мая 1922 года Кузнецово входило в состав Селиховской волости Корчевского уезда. Затем все волости уезда были переданы в Кимрский округ. Постановлением Президиума ВЦИК от 8 июля 1929 года образован Кузнецовский район с центром в поселке Кузнецово. Новый район вошел в состав Кимрского округа Московской области. 26 февраля 1930 года ЦИК СССР по просьбе рабочих фабрики переименовал поселок и район в память революционера П.П.Конакова. В 1983 году на привокзальной площади города установлен памятник, который создал московский скульптор А.С.Алахвердян. В 1935 году рабочий поселок Конаково в составе района вошел во вновь образованную Калининскую область. В 1937 году он преобразован в город и стал районным центром. С 1 февраля 1963 года Конаково становится городом областного подчинения. С постройкой канала Москва-Волга, Конаково оказалось связанным с г. Тверью и Москвой водным путем. Благоприятным условием дальнейшего развития города послужило соединение его в 1936 году широколейной веткой с Октябрьской железной дорогой. Кроме фаянсового завода, в городе начинают действовать небольшие предприятия местной промышленности: промкомбинат; овощесушильный, алебастровый и рыбный заводы, судоремонтные мастерские, городская электростанция, открываются школы.

С 1961 года наступает второй этап в развитии города, связанный с подготовкой и строительством Конаковской ГРЭС. Построены крупные промышленные предприятия: завод стальных конструкций, механизированного инструмента, крупнопанельного домостроения, живорыбный, хлебокомбинат, типография, другие предприятия.

Располагаясь в ста километрах от Москвы, имея великолепные возможности для отдыха, город Конаково является любимым местом отдыха москвичей и жителей всех регионов страны. Побывав в Конакове однажды, никогда не забудешь милую сердцу Волгу с ее неповторимыми плесами, волжские закаты и рассветы, все это завораживает и оставляет неизгладимые впечатления. Исполнилось 80 лет как Конаково живет и трудится в ранге города. Сейчас Конаково современный красивейший город. С каждым годом он становится все краше, благоустроеннее и культурнее. Пусть любовь и бережное отношение к нашему городу станут неотъемлемой частью каждого его жителя.

Ольга КАПУСТКИНА.

Использованы документы личного фонда краеведа Геннадия ЛУБОВА.