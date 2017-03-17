ПРЕМЬЕРУ ЖДАЛИ ТРИ ГОДА…

В субботу, 11 марта народный театр «Авось-Ка» порадовал своих поклонников, очередной премьерой. Комедия «Два часа счастья» по пьесе молодого драматурга Антона Финка собрала зрительный зал в ДК им. Воровского. Спектакли театра Алены Колесниковой всегда проходят при полных аншлагах, не стал исключением и этот раз.

Новый спектакль в жанре лирической трагикомедии с позитивным финалом стоит несколько особняком среди прочих постановок театра. Во-первых, он сделан «малыми силами», если так можно сказать о нелегком актерском и режиссерском труде. В нем занято всего пять человек. Но каких! Любимец публики Юрий Трегубов, знакомый по множеству постановок Владимир Тулутунов и три очаровательных дамы: Марина Корниенко, Марина Унина и Елена Веригина – вот и все действующие лица. Во-вторых, редкий для провинциального театра случай, что спектакль ставился при непосредственном взаимодействии режиссера с самим автором. И, наконец, в-третьих - эта постановка шла к зрителю без малого три года. Репетиции были начаты давно, потом прекращались, по разным причинам менялись актеры, за это время один из действующих персонажей из женщины (Виктория) превратился в мужчину (Виктор). И в итоге – премьера и полный зал.

Сюжет прост: Галина в день своей свадьбы узнает, что неблагодарный жених Геннадий сбегает из-под венца. Галя – дама уже не первой юности, и для нее таковая ситуация – драма жизни. Облив букет невесты шампанским, обмакнув его в свадебный салат, она с досады выбрасывает его в окно. Тем временем к ней наведывается родной брат Виктор. Узнав о чудовищной ситуации, в которую попала сестра, он принимает мгновенное решение: свадьба состоится! Ведь не дай бог, чего не так подумают приглашенные гости! А жениха подыщем… И он тут же находится: букет упал на голову ничего не подозревающему гражданину, которого, как ни странно, тоже зовут Геннадий. Обиженный прохожий, вычислив траекторию полета, идет ругаться в квартиру Галины… Веселая путаница с участием гостей, приглашенных на свадьбу, а именно стерв-сослуживиц главной героини, Ольги Леонидовны и Татьяны Васильевны только добавляет абсурда и в без того непростую ситуацию. Но все заканчивается счастьем: какая разница, тот Геннадий или другой, главное – что полюбил!…

Повтор спектакля «Два часа счастья» еще обязательно состоится. Так что те, кто не попал на премьеру, приходите посмотреть!