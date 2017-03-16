В экспедиции «Калининский фронт» в Тверской области примут участие более 500 поисковиков

Сегодня, 16 марта, Губернатор Игорь Руденя провел совещание по подготовке к проведению международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт». Члены Правительства области, организаторы, руководство Ржевского района обсудили вопросы обустройства лагеря, создания необходимой инфраструктуры.

«Это мероприятие очень важно для военно-патриотического воспитания молодежи Тверской области, развития поисковой деятельности. Регион должен стать центром этой работы как в России, так и на международном уровне. Наша задача – провести мероприятие на эталонном уровне», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Экспедиция пройдет на территории Ржевского района в конце апреля – начале мая 2017 года. Ожидается, что в нем примут участие более 500 поисковиков из разных регионов страны и зарубежья.

В настоящее время завершаются работы по производству хранилища останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Конструкцию планируется установить в Ржеве к середине апреля. К этому же времени должна появиться и вся необходимая инфраструктура объекта - дорожки, ограждения, освещение.

В районе деревень Кокошкино и Есемово, где разместится лагерь экспедиции, работы по созданию инфраструктуры начнутся, как только полностью растает снег. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул – здесь должны быть созданы все условия для работы поисковиков, а также их комфортного проживания.

По информации организаторов – общероссийской общественной организации «Российское военно-историческое общество», в настоящее время идет сбор заявок от участников.

Исполнительный директор организации Владислав Кононов поблагодарил Губернатора Игоря Руденю за активное внимание к поисковому делу, инициативу по проведению экспедиции и предложил совместить «Калининский фронт» с ежегодной областной Вахтой памяти.

Кроме того, организаторы планируют привлечь участников лагеря к благоустройству всех расположенных на территории Ржевского района мест боевой славы.

Следующее совещание планируется провести в выездном формате, на территории будущего лагеря.

Справочно: Инициативу Губернатора Тверской области Игоря Рудени о проведения экспедиции «Калининский фронт» в Тверской области поддержал Президент России Владимир Путин. На ее подготовку и проведение из бюджета региона направлено 5 млн рублей. 9 млн рублей выделено из федерального бюджета.

До начала работы экспедиции в Ржеве установят хранилище для останков и личных вещей советских воинов, поднятых во время полевых поисковых работ, на эти цели из бюджета области направлено 2,8 млн рублей. Подобных объектов пока нет ни на территории Верхневолжья, ни в других регионах.

Кроме того, в нормативное состояние будут приведены дороги, ведущие к месту экспедиции. Также планируется отремонтировать Центр патриотического воспитания и благоустроить мемориальное кладбище советских солдат в Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области.