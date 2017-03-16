Тверская область готова к проведению ЕГЭ в досрочный период

С 23 марта стартует досрочный период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 14 апреля. В Верхневолжье он пройдёт на базе Тверского педагогического колледжа. Уже проведены все необходимые мероприятия по организации и проведению этого этапа ЕГЭ.

В 2017 году пункты сдачи ЕГЭ будут оборудованы в 11 муниципалитетах региона, где их раньше не было. Ученикам этих территорий приходилось сдавать экзамен в других районах области. Подход изменил Губернатор Игорь Руденя, который поставил задачу создать равные условия для всех выпускников Тверской области.

«Во всех муниципальных образованиях должны быть оборудованы школы для сдачи ЕГЭ. Хотя бы в одном учебном заведении должен быть класс для проведения единого государственного экзамена», – обозначил Игорь Руденя.

На сдачу экзаменов в досрочный период подали заявления 209 человек. По информации Министерства образования региона, это больше, чем в прошлом учебном году. Увеличение желающих пройти аттестацию до старта основной кампании в ведомстве объясняют тем, что с текущего года выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ только досрочно и в резервные дни.

На досрочном этапе во всех аудиториях будет организована трансляция проведения ЕГЭ в режиме реального времени, применена технология печати контрольных измерительных материалов и перевода бланков ответов участников в электронный вид непосредственного в пункте приема экзамена.

Соблюдение процедуры будут контролировать специалисты Министерства образования Тверской области, члены Государственной экзаменационной комиссии, федеральные инспекторы, общественные наблюдатели.

В Тверской области работает «горячая линия» по вопросам проведения единого государственного экзамена: +7 (4822) 32-06-19(09:00 - 17:00 понедельник-пятница).

Действуют также федеральная «горячая линия» Рособрнадзора:

+7 (495) 984-89-19, (10:00 — 18:00 понедельник-пятница) и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.

Пресс-служба Правительства Тверской области.