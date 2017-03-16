Тверская область присоединилась к акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»

С 15 марта по 10 мая во всех регионах России проходит ежегодная просветительская акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!», приуроченная к Году экологии.

Акция направлена на воспитание экологической культуры школьников, выявление активистов в этой сфере, создание команды единомышленников-волонтеров для реализации социально-значимых экологических проектов. В Тверской области ее координатором выступает областная станция юных натуралистов.

Значимость бережного отношения к природным ресурсам неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает глава региона.

На прошедшем заседании Правительства Тверской области Губернатор поддержал предложение Общественной палаты региона сделать системным просвещение жителей Верхневолжья по вопросам экологической культуры. Комплекс таких мероприятий объединят усилия власти и общественности в работе по повышению социальной ответственности граждан в отношении к окружающей среде.

В период проведения акции в школах-участниках проекта пройдут экологические уроки на тему обращения с отходами, просветительские мероприятия по благоустройству территорий «Зелёная акция», конкурсы для учащихся «Эколидер», «Экоплакат».

В этом году впервые школьники будут самостоятельно организовывать эколого-просветительские мероприятия. Так, например, учащиеся 9-11 классов под контролем учителей проведут экоуроки для школьников 5-8 классов. Также впервые будет проведён конкурс на самого активного эколидера региона и самую активную образовательную организацию.

Итоги акции будут подводиться на региональном и федеральном уровнях. Победители второго тура конкурсов в номинациях «Экоплакат» и «Эколидер» будут награждены путёвками в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок» и ВДЦ «Океан».

http://экоурок.рф. Подробную информацию об акции можно найти на сайтах http://doit-together.ru/

Пресс-служба Правительства Тверской области.