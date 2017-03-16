В Тверской области назовут победителей всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок»

21 марта, во Всемирный день поэзии, В Тверской области состоится награждение финалистов всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок». В этом году впервые в нем принимают участие авторы из разных регионов России.

Мероприятие, инициатором и организатором которого является наш земляк, Лауреат Государственной премии СССР, художественный руководитель «Дома поэзии» Андрей Дементьев, получило статус проекта общенационального значения в области культуры и искусства и было отмечено федеральным грантом. Соответствующее распоряжение подписал

Президент РФ Владимир Путин.

Праздник состоится в «Доме поэзии Андрея Дементьева» и соберет как начинающих авторов, так и именитых поэтов, публицистов, критиков, искусствоведов, писателей и музыкантов. Свои работы на конкурс представили около 1 тысячи поэтов от 16 до 29 лет.

В церемонии награждения примут участие мэтры российской словесности - Юрий Кублановский, Юрий Ряшенцев, Сергей Мнациканян, Владимир Львов, Вера Грибникова, Лариса Рубальская, художественный руководитель Дома поэзии Андрей Дементьев.

В программе также презентация сборника молодых поэтов Верхневолжья - победителей и участников предыдущего конкурса «Зеленый листок», выступления лауреатов, мастер-классы.

Еще одним ярким событием на тверской земле, приуроченным ко Всемирному дню поэзии, станет выступление коллектива «Русская песня» Надежды Бабкиной на сцене Тверского академического театра драмы 22 марта. Ансамбль представит свой экспериментальный музыкально- драматический спектакль «Россия, Слово о тебе…».

В проекте примут участие Народные артисты СССР и России: Людмила Чурсина, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Ирина Мирошниченко, Ольга Волкова, Анастасия Волочкова, Игорь Скляр, Иван Замотаев и наш земляк, поэт, Лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев. Зрелищности спектаклю добавит эксклюзивный видеоряд, состоящий из архивных съемок и уникальной костюмированной фотосессии ансамбля.

Мероприятие проводит «Дом поэзии Андрея Дементьева» при поддержке Правительства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.