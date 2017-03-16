На дорогах Тверской области установят дополнительные комплексы скоростного и весового контроля

В Тверской области на региональных и муниципальных дорогах будет создана система стационарных комплексов, которые объединят контроль скоростного режима и весогабаритный контроль. Тему обсудили в Правительстве Тверской области на совещании, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Мы хотели бы принять более активные меры по снижению аварийности со смертельным исходом — это задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Необходимо создать единую комплексную систему фотовидеофиксации в Тверской области, не только на федеральных, но и региональных и муниципальных дорогах», — обозначил Губернатор.

Не менее важная задача обеспечить сохранность региональных дорог, по которым идёт движение большегрузов, подчеркнул глава региона.

По мнению Игоря Рудени, повысить безопасность на дорогах и эффективность сохранения транспортных артерий области позволит создание интегрированных комплексов, объединяющих весогабаритный и скоростной контроль.

Проект такой интеллектуальной дорожной инфраструктуры на совещании представила «РТ-Инвест Транспортные системы» - дочерняя компания госкорпорации «Ростех», с которой Правительство Тверской области сотрудничает в рамках соглашения, подписанного в июне 2016 года.

Проект предполагает установку за счёт компании рамных конструкций над проезжей частью с камерами фотовидеофиксации и датчиками веса и габаритов, а также центра обработки данных.

Глава региона отметил, что Тверская область заинтересована в реализации проекта, который не потребует бюджетного финансирования. Более того, он позволит обеспечить дополнительное поступление доходов в бюджет, которые можно будет направить на восстановление областных магистралей.

Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития Тверской областипроработать финансовую модель реализации проекта, а региональному Минтрансусовместно с дирекцией территориального дорожного фонда и ГИБДД сформировать предложения по количеству и местам установки комплексов.

Справочно: Сегодня в Тверской области установлен один стационарный пункт весового контроля — на автодороге М-9 и 45 автоматических комплексов фотовидеофиксации: 20 — в Твери, три — на региональных дорогах и 22 — на федеральной трассе М-10.

Пресс-служба Правительства Тверской области.