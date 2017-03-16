Глава Ростуризма поблагодарил Губернатора Тверской области за работу по развитию инфраструктуры туризма

Руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов поблагодарил Губернатора Тверской области Игоря Руденю за организацию работы по развитию инфраструктуры туризма. Сотрудничество ведомства и региона позволило своевременно заключить соглашение о предоставлении Тверской области в 2017 году федеральной субсидии размером 216 млн рублей.

Средства будут направлены на строительство инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, а также создание комфортных условий для приёма и обслуживания гостей региона.

«Мы хотим создать качественную инфраструктуру, которая бы позволяла нам привлекать больше туристов и обеспечивать широкую палитру предоставляемых услуг», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Верхневолжье обладает большим потенциалом в сфере событийного, гастрономического, культурного, сельскохозяйственного, водного, экологического туризма. Правительство региона разрабатывает государственную программу развития отрасли, которая предусматривает активное продвижение перспективных направлений и брендов, рост участия малого и среднего бизнеса в индустрии гостеприимства.

Планируется, что реализация программы развития туризма Тверской области позволит в течение пяти лет увеличить турпоток в регион в два раза, до 3 млн человек в год.

Пресс-служба Правительства Тверской области.