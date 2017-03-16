Правительством РФ даны поручения по строительству нового здания детской больницы в Твери

Правительство РФ поддержало предложение Губернатора Тверской области Игоря Рудени о строительстве новой детской областной клинической больницы в Твери. Здание планируется разместить вблизи областного клинического перинатального центра, создав таким образом единый лечебно-диагностический комплекс.

«Это будет современное высокотехнологичное учреждение на 450-480 коек, оборудованное по последнему слову техники, с расположенной рядом вертолетной площадкой, автомобильной стоянкой. Здесь удобная логистика, рядом проходит федеральная трасса Москва-Санкт-Петербург», – обозначил Игорь Руденя.

Вопрос строительства новой детской областной больницы в Тверской области обсуждался на совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец при участии Губернатора Игоря Рудени.

По итогам даны поручения Минздраву России совместно с Правительством Тверской области разработать медико-техническое задание проектируемой больницы. Минфину, Минэкономразвития и Минздраву России поручено при формировании федерального бюджета предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта.

Вопрос строительства новой детской областной больницы возник после того, как в ночь на 24 февраля произошел пожар в основном корпусе учреждения. Сейчас медицинская помощь пациентам больницы оказывается в двух корпусах: в новом корпусе ДОКБ и на базе Тверской областной гинекологической больницы, где располагаются неврологическое и педиатрические отделения №1 и №2. Здесь есть все необходимое – процедурные, физиотерапевтические кабинеты, комнаты приема и столовые.

В настоящее время в стационаре проходят лечение более 350 человек, в том числе 100 пациентов, размещенных на базе гинекологической больницы. Поликлиника больницы ежедневно принимает по 500-600 детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.