В Тверской области обеспечена готовность сил и средств к прохождению весеннего половодья

В муниципальных образованиях Тверской области, где возможно подтопление, подготовлено 10 стационарных пунктов временного размещения, которые в случае чрезвычайной ситуации готовы принять 1845 человек. Обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья на территории региона обсуждалось сегодня, 15 марта, на селекторном совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Накануне глава региона совершил облет ряда территорий, оценил обстановку на водоемах области. Сейчас ситуация стабильная, подтоплений не зафиксировано. По информации метеорологических служб, большого подъема воды в районах в этом году не ожидается.

«Наша главная задача – обеспечить безопасность жителей. Первостепенное внимание должно быть уделено регулированию режимов работы водохранилищ, готовности гидротехнических сооружений, водохозяйственных объектов к безаварийной работе. Под особым контролем должны быть дети. Нужно следить за тем, чтобы они не проводили свободное время на водохранилищах и других потенциально опасных объектах», – обозначил Губернатор на совещании.

Глава региона поручил в круглосуточном режиме мониторить уровень воды в реках, водохранилищах и других водоемах, особенно на территориях, которые находятся в зоне риска.

Игорь Руденя напомнил также главам о необходимости создания круглосуточных постов в местах, которые традиционно подтапливались в период паводка. Такие точки должны действовать до середины апреля.

Паводковая обстановка может сложиться в 9 населенных пунктах: Андреаполе, Белом, Жарковском, Западной Двине, Максатихе, Нелидово, Осташкове, Пено, Торопце. Это свыше 300 жилых домов, в которых проживают более 700 человек.

Как доложили на совещании руководители этих территорий, сейчас во всех муниципалитетах показатель ниже критического.

«Нужно быть готовыми к снабжению жителей продуктами питания и лекарствами, организации работы социальных и медицинских служб в условиях возможного подтопления», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор призвал глав держать ситуацию на постоянном контроле, взаимодействовать с МЧС, органами исполнительной власти Тверской области, представителями «Канала имени Москвы», дорожными службами.

В Вышнем Волочке, где уровень воды приближается к критическому, поручено провести совместные с МЧС проверки и усилить контроль. Также дано указание проверить все точки, где проходят замеры воды, обратить внимание на технологию проведения этой процедуры.

В Тверской области созданы оперативные бригады, готовые в случае подтопления населенных пунктов, социальных, инфраструктурных объектов оказывать помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Губернатору продемонстрировали технику, которая будет использоваться для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях паводка.

Пресс-служба Правительства Тверской области.