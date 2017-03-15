Правительство Москвы окажет Тверской области поддержку в развитии коммунальной сферы и дорожного хозяйства

Сегодня, 15 марта, Губернатор Игорь Руденя провел встречу с делегацией Правительства Москвы, которую возглавил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Обсуждалось развитие коммунальной сферы, транспортной инфраструктуры, туризма, приведение в порядок дорожной сети.

«Для нас Москва – пример по ведению строительного, коммунального хозяйства, развитию инфраструктуры. Поэтому ваш опыт и советы важны в решении многих вопросов», - начал разговор Игорь Руденя.

Один из наиболее актуальных – повышение надежности работы предприятий теплоэнергетики и водоснабжения. Для решения этой задачи Правительство области готово использовать опыт столицы, где управление всех стратегически важных предприятий коммунальной и транспортной сфер сосредоточено в руках города.

«Если бы не было такой системы управления, мы бы не достигли высоких результатов. Только так можно добиться эффективной работы жилищно-коммунального комплекса. Вы заняли правильную позицию по переводу предприятий этой сферы в государственное и муниципальное управление. Мы готовы помогать», - отметил Петр Бирюков.

Стороны обсудили продолжение сотрудничества по ремонту дорог, поставке в тверской регион коммунальной техники. В прошлом году Тверской области было направлено 15 единиц специализированного транспорта, а также 300 млн рублей на проведение дорожных работ.

Речь шла также о сотрудничестве в вопросах формирования эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. В регионе сейчас проводится комплексная работа по наведению порядка в этой сфере. Планируется использовать опыт европейских городов, а также технологии, применяемые в Москве.

Кроме того, глава региона обратился к представителям столичной делегации с предложением развивать программу обмена туристами по единому билету, который позволит гостям региона добраться до областной столицы, крупных достопримечательностей и вернуться обратно.

Пресс-служба Правительства Тверской области.