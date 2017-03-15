В Тверской области полномочия по сбору и утилизации бытовых отходов передаются на муниципальный уровень

Передача органам местного самоуправления полномочий по сбору, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов обсуждалась на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона обозначил, что передача части полномочий на муниципальный уровень позволит стабилизировать ситуацию со сбором и утилизацией отходов на местах. Особенно вопрос актуален для районов, в которых наблюдается прирост населения в летний период.

«Лучше всех обстановку видят главы муниципальных образований. При передаче полномочий по администрированию этих процессов они смогут сами привлекать и контролировать компании, которые осуществляют сбор мусора», – отметил Игорь Руденя.

Правительство Тверской области нацелено на приведение в порядок системы оборота бытовых отходов в регионе. Как сообщил Министр строительства и ЖКХ Андрей Волгин, в рамках областного закона предусмотрен поэтапный запуск новой системы регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Запланирована работа по установлению нормативов накопления отходов, утверждению региональной программы, корректировке территориальной схемы, отбору региональных операторов, установлению единых тарифов на услуги. Срок перехода на новую систему – не позднее 1 января 2019 года.

По мнению Общественной палаты Тверской области, в регионе должно вестись системное просвещение граждан по вопросам утилизации отходов, повышению социальной ответственности жителей. Игорь Руденя поручил Министерству строительства и ЖКХ предусмотреть эти позиции при формировании соответствующей программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.