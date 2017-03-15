В 2017 году в Тверской области увеличат объемы санитарных авиаперевозок

В Тверской области идёт разработка программы по развитию санавиации. Планируется строительство вертолётных площадок на базе центральных районных больниц. В 2017 году на увеличение объёмов санитарных авиаперевозок из федерального бюджета региону направлено около 42 млн рублей, софинансирование из областной казны составляет 4,9 млн рублей.

«В регионе невысокая плотность населения, поэтому мы приняли решение развивать санавиацию, чтобы ускорить время доставки больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в том числе с мест ДТП, до медучреждений. Вместе с МЧС договорились в этом году сделать несколько круглосуточных вертолетных площадок, которые будут находиться рядом с центральными районными больницами», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Задачу повысить эффективность работы службы санитарной авиации в труднодоступных районах страны поставил Президент РФ Владимир Путин. Совершенствование качества и доступности медицинской помощи, в частности, в экстренных случаях — одно из важнейших направлений работы Правительства Тверской области. По поручению главы региона Игоря Рудени, на территории Верхневолжья внедряется система диспетчеризации санитарного транспорта, которая позволяет отслеживать движение машин в режиме реального времени. Ожидается, что к 2018 году она охватит все муниципалитеты.

Служба санитарной авиации Верхневолжья представлена вертолётом Ка-32А, который эвакуирует пациентов в крупнейшие лечебные учреждения региона — областной перинатальный центр и областную клиническую больницу, а также федеральные медицинские центры. В составе бригады, работающей на борту, врачи анестезиологи-реаниматологи высшей категории и фельдшеры, прошедшие обучение на курсах Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Всего за время работы тверского санитарного авиазвена, с 2011 по 2016 годы, совершено 255 вылетов, 29 из них — на места автомобильных аварий. В медицинские учреждения доставлены 165 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области.