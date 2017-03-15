15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя.

ИТОГИ ГОДА

О результатах работы территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе в сфере защиты прав потребителей за 2016 год

В 2016 году территориальным отделом проверено 65 хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей, что на 60% меньше по сравнению с 2015 годом, что обусловлено введением «надзорных каникул» для субъектов малого предпринимательства с 2016 по 2018 гг. На 56-и проверенных объектах выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей.

За выявленные нарушения на виновных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц и граждан составлено 70 протоколов об административном правонарушении, в 2015 г. – 106. Наложено административных штрафов на общую сумму 283,5 тысяч рублей (в 2015 году – 639,5 тыс. руб.).

В целях реализации государственной функции по судебной защите прав потребителей территориальный отдел в рамках имеющихся полномочий регулярно вступает в судебные процессы по искам граждан, связанным с защитой их потребительских прав.

В судебные органы Конаковского района по искам потребителей на нарушениях их прав при приобретении товаров и оказании услуг территориальным отделом в порядке ст. 47 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации было направлено 10 правовых заключений по делу (в 2015 г. - 1). Все решения суда были вынесены в пользу потребителя.

Конаковским городским судом было удовлетворено четыре исковых заявления в защиту неопределенного круга потребителей по хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с многочисленными нарушениями санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей (в 2015 г. - 3): ИП Бугринова М.А. (незаконная торговля табачной продукцией в магазине «Север» г. Конаково, ул. Баскакова, 12а), ИП Березина С.Ю. (незаконная торговля табачной продукцией в магазине «Магнит» г. Конаково, ул. Васильковского, 11), ИП Храпунова С.В. (незаконная торговля табачной продукцией в торговом павильоне «Лилия» г. Конаково, ул. Гагарина), ИП Кочанова М.Н. (розничная торговля пищевой продукции).

Мировыми судьями Конаковского района удовлетворено 2 исковых заявления, поданных территориальным отделом в защиту прав конкретных потребителей.

Территориальным отделом было рассмотрено 124 обращения потребителей, в том числе 82 письменных, в 2015 г.- 153, 94- письменных.

Всем обратившимся даны подробные консультации, разъяснены права, алгоритм действий. Сообщено о возможности вступления Управления в гражданское дело для дачи заключения в целях защиты прав потребителей.

Напоминаем, что с 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие дополнительные условия проведения проверки по обращениям и заявлениям граждан о нарушении их прав потребителей.

Так, в соответствии с новой редакцией п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки является: «нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)».

Кроме того, не смогут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо. Причем, в случаях, когда изложенная в обращении или заявлении информация сама по себе может являться основанием для проведения внеплановой проверки, но имеются обоснованные сомнения в авторстве такого обращения или заявления, должностное лицо органа государственного контроля (надзора) обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. При этом обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Огромную роль в системе активизации информирования и консультирования населения играет отмечаемый ежегодно Всемирный день защиты прав потребителей. Особое внимание в работе, приуроченной к Всемирному дню защиты потребителей, было уделено проведению информационно-просветительской работы среди молодежи в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования Конаковского района.

Для получения информации о требованиях законодательства в сфере защиты прав потребителей, по порядку осуществления судебной защиты прав потребителей, рекомендуем обращаться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе по телефону 4-25-74.

Ю.В.ШИРОКОВА, главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе.