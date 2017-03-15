Тверская область удивила гостей «Интурмаркета» разнообразием туристических брендов

В Москве прошла XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». Стенд Тверской области стал одним из самых заметных на экспозиции: Верхневолжье представило фестиваль городов и районов, на котором свой туристический потенциал презентовали Торжок, Ржев и Тверь, Калининский, Кашинский, Калязинский, Конаковский и Ржевский районы.

На выставочном стенде Верхневолжья были продемонстрированы самые интересные для туристов места и бренды региона. Гости могли увидеть работы торжокских золотошвей, побывать на виртуальной экскурсии по берегу Волги в Калязине, попробовать кашинскую кашу и конаковские сыры, фирменный чай с тверскими сушками и баранками, пообщаться с поручиком Ржевским, а также Дарьей Пожарской - автором рецепта знаменитых котлет из Торжка. Это блюдо было презентовано, в том числе гостям стенда – заместителю Председателя Правительства РФ Виталию Мутко и главе Ростуризма Олегу Сафонову.

Активное продвижение перспективных туристических маршрутов и брендов Тверской области, повышение участия малого и среднего бизнеса в туриндустрии — приоритетные направления развития отрасли, обозначенные Губернатором Игорем Руденей.

«Сейчас ежегодный турпоток в Тверскую область составляет порядка 1,5 миллионов человек. Мы ставим себе цель – в ближайшие три-пять лет увеличить его в два раза. А также сделать туристическую индустрию точкой создания новых рабочих мест, развития налогооблагаемой базы региона», — отметил Игорь Руденя в интервью информационному агентству ТАСС.

Деловая программа выставки «Интурмаркет» для представителей делегации Тверской области прошла результативно. Министерством туризма региона достигнута договорённость с деловым клубом Шанхайской организации сотрудничества о взаимодействии в вопросах привлечения туристов. Проведены переговоры с китайскими и итальянскими туроператорами об организации информационных туров в регион в 2017 году. Состоялась встреча с некоммерческой организацией «Лига караванеров», где обсуждалось создание туристкой дорожной инфраструктуры на территории области, привлечения инвестиций в эту отрасль.

Кроме того, представители областного Министерства туризма приняли участие во всероссийском совещании по вопросам развития индустрии гостеприимства, организованном Федеральным агентством по туризму. На встрече обсудили важнейшие аспекты отрасли, в том числе концепцию новой федеральной целевой программы «Развитие туризма в РФ».

Пресс-служба Правительства Тверской области.