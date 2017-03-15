В Тверской области в летних загородных лагерях отдохнут более 120 тысяч школьников

В Тверской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании. Сегодня, 14 марта, на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя, были распределены субсидии муниципальным образованиям на организацию каникулярного отдыха детей в 2017 году.

Общий объем финансирования мероприятий - почти 122 млн рублей, из которых более 92 млн рублей – средства областного бюджета. Всего отдыхом на каникулах будут охвачены 121 тысяч школьников.

На заседании были распределены средства в размере 83,4 млн рублей. Оставшиеся 9,3 млн рублей решением Губернатора будут направлены на

ремонт загородных лагерей.

Кроме того, глава региона отметил, что необходимо увеличивать количество учреждений для детского отдыха.

«Наша задача – создать на основе частно-государственного партнерства эффективную сеть учреждений, которая могла бы оказывать услуги по оздоровлению детей, проживающих на территории Тверской области», - подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.