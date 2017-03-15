Игорь Руденя поручил увеличить поддержку выращивания льна и зерновых культур

Область готова оказывать дополнительную поддержку сельхозпроизводителям Тверской области на развитие приоритетных направлений АПК, в том числе льноводства. Вопрос обсуждался сегодня, 14 марта, на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Аграриям региона уже оказывается несвязанная поддержка в растениеводстве, которая предполагает выделение субсидий сельхозпроизводителям на каждый гектар выращиваемых культур. На эти цели в 2017 году предусмотрено 147,7 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

При распределении этих средств предпочтение должно отдаваться приоритетным направлениям в сфере АПК, убежден Игорь Руденя. Для Тверской области это льноводство и зерноводство.

«Погектарная поддержка при выращивании льна, пшеницы, ячменя, ржи – возможность более активно вовлекать в работу фермеров, средний и малый бизнес. Это сигнал аграриям о том, что мы видим данные направления и выделяем среди прочих. Это система мотивации для предпринимателей и система координат, которую мы должны обязательно формировать при развитии сельского хозяйства», – подчеркнул Губернатор.

В свою очередь, область готова обеспечивать собственное финансирование по указанным позициям, обозначил Игорь Руденя.

Министерству сельского хозяйства поручено доработать проект по распределению федеральных и региональных средств на оказание несвязанной поддержки и заложить средства на развитие заявленных направлений.

Эти стимулирующие меры нацелены, в том числе на увеличение вводимых в оборот сельхозземель. В этом году планируется расширить посевные площади зерновых культур на 20 тыс. га. В 2016 году общая площадь ярового сева в Тверской области составила 153,9 тыс. га, что на 1,5 тыс. га больше, чем в предыдущем.

Пресс-служба Правительства Тверской области.