В Тверской области в 2017 году планируют приобрести 39 новых школьных автобусов

В 2017 году муниципалитетам Тверской области планируется передать 39 новых школьных автобусов. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил, сегодня, 14 марта, комментируя журналистам итоги заседания регионального Правительства.

Новая техника заменит старый транспорт, который эксплуатировался более 10 лет. В текущем году в областном бюджете по этому направлению предусмотрено 68,7 млн рублей.

«Мы даже не допускаем мысли, что не выполним нормативы относительно замены школьного транспорта. Выработавшие срок машины могут быть переданы в муниципалитет на безвозмездной основе и использоваться в других целях», – обозначил Игорь Руденя.

Губернатор также отметил, что Тверская область готова участвовать в программе по обмену школьной техники старше 10 лет на новые машины. Такой проект обсуждается в Министерстве промышленности и торговли РФ.

На заседании Правительства Тверской области были распределены субсидии муниципалитетам на подвоз сельских школьников к месту учебы. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 50 млн рублей. Всего в 2017 году с учетом местных вложений на перевозки учеников направят 203,6 млн рублей. Финансовую поддержку региона получат 36 муниципальных образований.

Справочно: Ежедневно в Тверской области автобусы перевозят до сельских школ почти 11200 учеников. Это больше половины от общего числа детей, проживающих на селе. Подвоз ребят осуществляется в 36 муниципальных образованиях. За день автобусы, доставляющие детей в сельские учебные заведения, проходят более 28 тыс. километров. В подвозе школьников задействовано 390 автобусов. В 2016 году парк пополнился 47 новыми единицами транспорта: 34 приобретены на средства областного бюджета, 10 — федерального, 3 - за счет компании «Транснефть».