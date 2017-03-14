В Тверской области благоустроят дворы, общественные места и парки

Более 328 млн рублей в 2017 году будет направлено на благоустройство дворов, общественных мест и парковых зон в Тверской области. Повышение комфорта городской среды стало центральной темой обсуждения на заседании Правительства региона, которое сегодня, 14 марта, провёл Губернатор Игорь Руденя.

По национальному проекту «Формирование комфортной городской среды», который разработан по инициативе Президента РФ Владимира Путина, Верхневолжью из федерального бюджета предоставлено более 246 млн рублей. Деньги будут направлены на улучшение инфраструктуры в Твери и монопрофильных городских поселениях, которые будут определены по результатам конкурса.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить благоустройство максимально возможного количества объектов.

«Важно активно привлекать жителей не только к обсуждению, но и к реализации программы. Люди, которые примут участие в благоустройстве своего города или посёлка, в дальнейшем будут сами следить за тем, чтобы во дворах и парках был порядок», — считает глава региона.

На благоустройство дворов и общественных мест предназначено 239 млн рублей федеральной поддержки. С учётом софинансирования из бюджета Тверской области общий объём средств по этому направлению составляет порядка 318 млн рублей.

На заседании утвержден минимальный перечень работ: ремонт проездов, монтаж системы освещения, установка новых урн и скамеек. Обязательное условие — создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В числе дополнительных работ, которые могут быть осуществлены при софинансировании со стороны граждан — озеленение, обустройство детских и спортивных площадок, парковок.

Ещё порядка 7,4 млн рублей из федерального и около 2,5 млн рублей из областного бюджетов будет направлено на создание парков и скверов в городах, где проживают до 250 тысяч человек.

Благоустройство мест массового отдыха, особенно исторических парков, будет способствовать повышению туристической привлекательности городов, считает Губернатор.

Реализацию проекта поддержал руководитель ассоциации муниципальных образований Тверской области, глава Андреапольского района Николай Баранник. По его словам, все муниципалитеты независимо от участия в данной программе должны уделять особое внимание благоустройству своих территорий, готовиться к тому, чтобы в дальнейшем получить дополнительное финансирование на эти цели.

Пресс-служба ПТО.