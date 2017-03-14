В подземных переходах железнодорожного вокзала Твери появятся баннеры с достопримечательностями региона

На территории железнодорожного вокзала Твери оборудуют туристический информационный центр, а в подземных переходах будут размещены широкоформатные баннеры с изображением достопримечательностей региона. Вопрос их установки обсудили на совещании по развитию привокзальной площади в Твери, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Мы уделяем оформлению и развитию привокзальной площади повышенное внимание. Площадь – это ворота не только в город Тверь, но и в Тверскую область в целом. Первое впечатление у наших гостей должно быть только положительным», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Для этого принято решение разместить в двух подземных переходах вокзала широкоформатные световые панели с изображением видовых мест области. По проекту баннеры будут выполнены из алюминиевого профиля, оснащены антивандальной защитой, дополнительной подсветкой. Всего в двух переходах планируется разместить около 30 таких постеров, которые периодически будут заменяться.

Идею поддержали присутствовавшие на совещании представители ОАО «РЖД», предложив дополнить изображения красот Верхневолжья информацией об истории края.

Для удобства гостей региона на территории вокзала планируется также оборудовать туристический информационный центр, где можно будет получить необходимую информацию о достопримечательностях, местах размещения, объектах культуры и отдыха в Твери и области.

В настоящее время рассматриваются варианты размещения объекта – это будет площадка у пригородных касс или же в здании вокзала. На совещании прозвучало предложение предусмотреть в данном павильоне место для продажи сувениров, подзарядки телефонов туристов. Планируется, что одновременно информационный центр сможет принимать группы до 10 туристов.

Пресс-служба ПТО.