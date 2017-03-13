Чиновников Тверской области обучат методу проектного управления территориями

Верхневолжье стало одним из четырёх пилотных регионов, где организуют обучение руководителей местных органов власти по программе управления проектами развития муниципальных образований. Занятия пройдут на базе тверского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Задачу повысить качество работы органов власти Тверской области на всех уровнях, в первую очередь, на муниципальном, поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Развитие региона требует более качественного управления территориями. Повышение квалификации муниципальных служащих, формирование кадрового резерва приобретает в связи с этим особую значимость», — отметил Игорь Руденя.

Образовательная программа предполагает формирование проектных команд от муниципалитетов. В их состав войдут главы районов или сити-менеджеры, заместители глав по вопросам экономического развития, специалисты по внедрению проектного метода в практику деятельности органов местного самоуправления, представители градообразующих предприятий и потенциальные инвесторы.

В ходе обучения им предстоит не только теоретическая подготовка, но и создание проектов по решению актуальных вопросов развития территорий. Впоследствии планируется реализовать эти проекты в конкретных муниципалитетах.

Подобные программы наряду с Тверской областью будут реализованы в Орловской, Владимирской и Воронежской областях.

Договорённость о взаимодействии РАНХиГС и Правительства Тверской области в сфере переподготовки управленческих кадров была достигнута на встрече Игоря Рудени с ректором вуза Владимиром Мау во время Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

В конце прошлого года учебное заведение провело тестирование глав муниципалитетов и семинар по взаимодействию с бизнесом в решении задач развития территорий. По поручению Губернатора также планируется обмен опытом по повышению квалификации муниципальных служащих с Белгородской, Калужской, Воронежской, Московской областями и республикой Татарстан.

Пресс-служба Правительства Тверской области.