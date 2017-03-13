В Тверской области планируют открыть музей трудовой славы

В столице Верхневолжья будет создан музей трудовой славы Тверской области. Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя сегодня, 10 марта, на встрече с активистами регионального совета ветеранов.

С инициативой увековечить трудовые заслуги промышленников, ведущих организаций области выступил директор ассоциации тверских землячеств Алексей Титов.

Ветеран обратил внимание: только в Твери насчитывается 20 предприятий и учреждений, отмеченных высшими государственными наградами. В их числе Тверской вагоностроительный завод, награжденный Орденом Ленина, обладатели Ордена Трудового Красного Знамени комбинат «Искож», Областная клиническая больница и др.

Игорь Руденя предложил представить на площадке музея достижения этих и других организаций, которые внесли большой вклад в развитие промышленности, экономики и других отраслей Тверской области.

«У нас есть императорский дворец, краеведческий музей. А вот наша современная история не нашла отражения. Музей трудовой славы нужен Тверской области. Это будет интересный проект, который представит яркие сюжеты из жизни региона. Кроме того, нужно разработать хороший интернет-сайт на эту тему», – обозначил Губернатор.

Игорь Руденя поручил подобрать помещение для музея, который станет частью экскурсионных маршрутов региона. Проект планируется реализовать к 2020 году и приурочить к 75-летию Великой Победы.

Материалы для экспозиции готовы предоставить в Ассоциации тверских землячеств. Организация собрала большой массив информации об истории и трудовых заслугах производственников. Также планируется издать сборник очерков об орденоносных предприятиях Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.