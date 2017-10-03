Более 160 школьников Тверской области смогут бесплатно отдохнуть в «Артеке» и «Орлёнке» в 2017 году
Школьники Верхневолжья, отличившиеся в учёбе, спорте, искусстве или общественной работе, могут получить бесплатные путёвки в международный детский центр «Артек» в Крыму и всероссийский центр «Орлёнок» в Краснодарском крае. В этом году такая возможность есть у 161 ребёнка.
Поездка на одну из тематических образовательных смен лагерей предоставляется в качестве поощрения за победы в муниципальных, региональных и международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях в области культуры, спорта и науки, за достижения в общественной деятельности.
Детские центры работают круглый год, продолжительность каждой смены — 21 день. В МДЦ «Артек» принимают учеников 5-11 классов, а в летние месяцы — детей 8-17 лет. Побывать в «Орлёнке» могут школьники с 11 до 16 лет, летом — ребята в возрасте от 6 до 17 лет.
Чтобы поучаствовать в конкурсе на получение путёвки в «Артек», необходимо зарегистрировать своё портфолио в личном кабинете на сайте артек.дети
.
Для участия в отборе кандидатов на бесплатную поездку в «Орлёнок» необходимо не позднее, чем за 2 месяца до начала смены подать документы в Министерство образования Тверской области по адресу: Тверь, ул. Советская, д. 23, каб. 407-а (заявление, копия свидетельства о рождении или паспорта, характеристика от школы, копии дипломов конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, смотров регионального, всероссийского или международного уровня за последние 3 года). Решение будет принимать межведомственная комиссия.
Пребывание школьников в детских центрах обеспечивается за счёт субсидий из федерального бюджета, транспортные расходы осуществляются за счёт родителей или законных представителей детей.
Пресс-служба Правительства Тверской области.