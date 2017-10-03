Проект реконструкции площади Победы в Твери будет согласован с ветеранами

posted by Максим Малахов on пт, 03/10/2017 - 18:27
Проект реконструкции площади Победы в Твери будет согласован с ветеранами
 
Перед началом реконструкции площади Победы в столице Верхневолжья план работ будет согласован с региональными ветеранскими организациями. Об этом сообщил 10 марта Губернатор Игорь Руденя на встрече с членами совета ветеранов Тверской области.
Губернатор подчеркнул: для региональных властей важно мнение старшего поколения при реализации проектов разного уровня — от небольших до крупных, значимых в масштабах всей Тверской области. 
По словам главы региона, реконструкция объекта начнётся в мае, после проведения торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы. Завершить работу планируется к концу года. Согласно проектно-сметной документации, на это потребуется около 100 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из внебюджетных источников. 
«Мы поговорили с ответственными компаниями, они выразили желание провести реконструкцию мемориала за собственные средства», — сказал Игорь Руденя. 
Цементное покрытие площади заменят на гранитное, будет обновлена система освещения, приведены в порядок пешеходные дорожки и газоны. Берега Тьмаки в районе комплекса укрепят, у самой воды обустроят деревянные мостки для прогулок и рыбалки, а на склоне вдоль Краснофлотской набережной — деревянный мини-амфитеатр. 
В ближайшее время план реконструкции территории будет направлен на рассмотрение общественным организациям ветеранов. 
 
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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