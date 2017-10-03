Проект реконструкции площади Победы в Твери будет согласован с ветеранами

Перед началом реконструкции площади Победы в столице Верхневолжья план работ будет согласован с региональными ветеранскими организациями. Об этом сообщил 10 марта Губернатор Игорь Руденя на встрече с членами совета ветеранов Тверской области.

Губернатор подчеркнул: для региональных властей важно мнение старшего поколения при реализации проектов разного уровня — от небольших до крупных, значимых в масштабах всей Тверской области.

По словам главы региона, реконструкция объекта начнётся в мае, после проведения торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы. Завершить работу планируется к концу года. Согласно проектно-сметной документации, на это потребуется около 100 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из внебюджетных источников.

«Мы поговорили с ответственными компаниями, они выразили желание провести реконструкцию мемориала за собственные средства», — сказал Игорь Руденя.

Цементное покрытие площади заменят на гранитное, будет обновлена система освещения, приведены в порядок пешеходные дорожки и газоны. Берега Тьмаки в районе комплекса укрепят, у самой воды обустроят деревянные мостки для прогулок и рыбалки, а на склоне вдоль Краснофлотской набережной — деревянный мини-амфитеатр.

В ближайшее время план реконструкции территории будет направлен на рассмотрение общественным организациям ветеранов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.