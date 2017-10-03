В Тверской области будет продолжен марафон «Наша Победа»

Сегодня, 10 марта, Губернатор Игорь Руденя провел встречу с членами Тверской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, которая отмечает 30-летие своего образования. В числе обсуждавшихся вопросов – продолжение в регионе благотворительного марафона «Наша Победа».

За четыре года – с 2013 по 2017 – в фонд марафона перечислено около 9 млн рублей. Адресную поддержку получили 727 одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны. Средства направлены на приобретение лекарств и медицинского оборудования, бытовой техники, ремонт жилья, оказание материальной помощи в связи со сложной жизненной ситуацией и др.

Игорь Руденя подчеркнул, что продолжение марафона имеет большое значение для комплексной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Правительство Тверской области готово содействовать развитию этого проекта, важного, в том числе для современного поколения, молодежи.

Глава регион отметил также, что в Тверской области предложения ветеранов активно воплощаются в жизнь.

«Сегодня мы празднуем 74-ю годовщину освобождения Бельского района от немецко-фашистских захватчиков. Благодарю вас за инициативу о присвоении Белому звания Город воинской доблести. Надеюсь, что ее подхватят другие города Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

На встрече обсуждались ключевые направления совместной работы Правительства Тверской области и ветеранской организации. Это поддержка старшего поколения, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание молодежи, в том числе в рамках международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт», которая будет ежегодно проводиться на тверской земле. Этот масштабный проект поддержал Президент России Владимир Путин.

«Активное участие ветеранов в общественных процессах – залог наших совместных успехов. У вашей организации есть все возможности, чтобы дальше развиваться, показывать нам пример», – обозначил Губернатор.

Справочно: Тверская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сегодня - одна из самых больших и авторитетных общественных организаций в Тверской области, которая насчитывает 400 тысяч активистов, включает 44 крупных и 1400 первичных организаций во всех районах. В ближайшее время планируется юбилейная отчетно-выборная конференция, где будут определены перспективы ветеранского движения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.