ПОДАРКИ НА 8 МАРТА

В понедельник, 6 марта, в Тверском областном академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. С праздником жительниц региона поздравили губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Сергей Голубев, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, другие почетные гости. От Конаковского района на этом празднике побывала делегация женщин, работающих в бюджетной сфере района. Помимо всего прочего, в качестве подарка всем участницам этого мероприятия было организовано посещение Тверского императорского путевого дворца. (Подробности на 3-й стр).

А непосредственно в сам праздник, 8 Марта, женщин района поздравила и районная власть. На праздничном концерте «Мы дарим вам любовь», который прошел в районном Дворце культуры «Современник», со сцены всех поздравили депутат Законодательного собрания Тверской области Денис Дородных, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский и секретарь политсовета Конаковского отделения «Единой России» Дмитрий Щурин. Администрация Конаковского района совместно с ДК «Современник» сделала женщинам подарок: замечательную концертную программу с участием не только местных творческих коллективов, но и профессиональных артистов. К нам приехал ВИА «Крапива». Как рассказали участники ансамбля: мы поем все - от «Катюши» до «Бони М». И раз подарок - вход, разумеется, был бесплатным. На этом концерте был полный аншлаг! Про сам концерт рассказывать бессмысленно, на нем надо было побывать. ВИА «Крапива», который приехал к нам из Москвы в составе двух милых певиц, одного стильного вокалиста и виртуоза-баяниста, покорил зрителей с первых аккордов.

Выступление столичных знаменитостей перемежалось номерами творческих коллективов: «Мэри Дэнс», ансамбля «Ритм», шоу-группы восточного танца «Эльби». Кстати, 19 марта в «Современнике» они организуют фестиваль восточного танца, где будет много гостей из других городов. Так что приходите. А вел программу Вячеслав Дубков.

«МЫ ДАРИМ ВАМ ЛЮБОВЬ!»

Концертной программой с таким названием порадовал конаковских женщин ДК «Современник».

С каждым разом события, проходящие в районном Дворце культуры, радуют все больше. Все они – от плановых концертов творческих коллективов или «посиделок» в гостиной до приезда столичных звезд и районных конкурсов, таких, как «Человек года», становятся заметными явлениями культурной жизни. Варианты подачи разнообразны: руководство «Современника» постоянно ищет новые пути решения тех или иных творческих вопросов. Основная задача любого учреждения культуры, любого спортивного объекта – чтобы он был посещаемым.

Директор ДК «Современник» Наталья Сергеева говорит, что в этом плане делается все, чтобы в ДК ходили люди, было больше зрителей и участников творческих коллективов и мероприятий. Здесь стараются привлекать новых друзей и партнеров. «Современник» стал центром культурной жизни Конаковского района, как и было задумано. Прошедшее 8 марта мероприятие было не только концертом в зале. Кстати, концертом удавшимся – зрительный зал и даже балкон были полны, и это был аншлаг.

Перед началом праздничной программы в фойе экспонировалась выставка работ народного творчества, среди которых поделки Елены Рощиной, Зинаиды Огарышевой, Надежды Кавун, студии «Обаяние» и т.д. Свою презентацию устроил и Клуб начинающих предпринимателей, где школьники и студенты учатся основам ведения бизнеса в нашей стране.

На импровизированной сцене в фойе выступали участники студии бальных танцев. Настоящей инновацией стало оборудование так называемой фотозоны, в которой все желающие могут сфотографироваться. Такие вещи привлекают зрителей, и тематические фотозоны теперь будут работать на регулярной основе.

А «Крапива» была хороша. Говорят, инициатива пригласить этот искрометный коллектив принадлежала Олегу Лобановскому, главе администрации Конаковского района. Если это так – то Олег Владимирович не прогадал. Перед сценой даже танцевали, правда, решились на это только дети. Но вокалист ансамбля со сцены сказал, что на балконе тоже кто-то пустился в пляс.

Нам из зала было не видно, утверждать не можем. Однако, знакомство с ВИА «Крапива» состоялось, и, надеемся, их приезд к нам не стал последним. Хорошая группа, зрители в восторге – что еще надо, чтобы в «Современнике» снова был полный зал?

Кирилл НОВИКОВ.