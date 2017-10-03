Наша маленькая «Мисс»



Ежегодный конкурс красоты и обаяния среди юных жительниц нашего города состоялся 4 марта в ДК им. Воровского. Волшебный «Бал принцесс» посетили восемь очаровашек в возрасте от 6 до 8 лет.

Участницы очень старательно готовились к конкурсу: совершенствовались в умении держаться на сцене и рассказывать о себе, демонстрировать свои хореографические и вокальные таланты.

Также конкурсантки подготовили оригинальные музыкальные пародии, участвовали в красочном дефиле.

Несмотря на столь юный возраст, каждая из девочек имеет множество увлечений. Анна Ивченкова, завоевавшая титул «Мини-мисс Конаково-2017», учится в средней школе и в детской школе искусств по классу скрипки, поет в хоре, посещает бассейн, увлекается танцами. Поздравляем Аню с победой в конкурсе!

В КОНАКОВСКОМ

РАЙОНЕ ПОЯВИЛАСЬ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

28 февраля в администрации Конаковского района прошла встреча инициативной группы по созданию отделения «Молодой гвардии Единой России».

Во встрече приняли участие глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, председатель политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Щурин, помощник главы Конаковского района Ирина Третьякова, председатель молодежного совета при главе Конаковского района Денис Клементьев и руководитель аппарата «Молодой гвардии Единой России» Тверской области Александр Волков. Последний вкратце рассказал о планах регионального отделения, а также о планах реализации проектов в районах Тверской области, где уже открыты местные отделения. После этого официально было утверждено создание отделения «Молодой гвардии Единой России» Конаковского района, руководителем которого назначили Дениса Клементьева.

КНИГИ ЕЩЕ ЕСТЬ



В редакции «Зари» имеются остатки тиражей двух книг, выпущенных при помощи редакции.

Это книга Юрия Пензикова «ВАХОНИНСКАЯ ЗЕМЛЯ» (2011 г.) и самый первый сборник литературного альманаха местных авторов «КОНАКОВСКИЕ РОДНИКИ» (2007). Сегодня их можно считать уже относительно редкими изданиями, так как основная масса тиража распродана. Книги расходятся, и кому интересно - обращайтесь.

«КОНАКОВСКИЕ РОДНИКИ» (2007) - первый выпуск литературного альманаха произведений местных авторов – прозаиков, поэтов, публицистов. Был выпущен в 2007 году к 70-летнему юбилею города Конаково при финансовой поддержке Надежды Александровны Егоровой, депутата Законодательного собрания Тверской области. Тираж издания – 1000 экземпляров, напечатан в Конаковской типографии (ныне неработающей). Мягкий переплет, 200 страниц, формат 14,5 на 20,5 см. Книга «ВАХОНИНСКАЯ ЗЕМЛЯ» выпущена при поддержке Рами Аль-Шаера, депутата Вахонинского сельского Совета.

Тираж издания – 1500 экземпляров, твердый переплет, мелованная бумага, цветная вкладка с иллюстрациями, 112 страниц, формат 22 на 30,5 см.

Обращайтесь по телефонам 4-37-04, 8 961-019-9191, пишите на электронную почту: konzarya@ya.ru или maxxmall70@list.ru.

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