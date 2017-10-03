ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Несколько конаковских женщин стали теми счастливицами, которые в числе нескольких сотен делегатов были приглашены на праздничное мероприятие, которое организовало правительство Тверской области. А саму поездку устроила администрация Конаковского района. Среди наших делегаток - председатель конаковского совета ветеранов Галина Аксенова, председатель новозавидовского совета ветеранов Галина Куксова, заведующая конаковским загсом Тамара Кравцова, педагоги, работники социальной сферы, тренеры и многие другие. Собрание депутатов Конаковского района представляли глава Людмила Козлова и депутаты Людмила Володина и Наталья Железнова.

Перед праздничным концертом была проведена экскурсия по Тверскому императорскому путевому дворцу. Он не так давно открыт для посещений после длительной реставрации. Работы еще не закончены - в некоторые комнаты и залы вход пока закрыт. Но экскурсовод уверила, что это дело времени. Во время реставрации и ремонта старались максимально сохранить оригинальность и аутентичность интерьеров, многие экспонаты - оригиналы.

Путевой дворец в Твери предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву. Дворец был построен по проекту П.Р.Никитина в 1764-1766 годах. В дальнейшем дворец перестраивался: в начале XIX века архитектором К.И. Росси с помощниками, в конце XIX века - дополнен архитектором А.И. Резановым. Учитывая предназначение дворца, здесь часто бывали члены царской семьи и высшие чиновники. Здесь гостили историк Н.М.Карамзин, художник О.А.Кипренский, поэты В.А.Жуковский и Ф.Н.Глинка, баснописец А.Е.Измайлов и писатель И.И.Лажечников, по долгу службы бывали тверские вице-губернаторы. В XIX веке здесь было военное ведомство, которое сменила резиденция тверских губернаторов. В советское время напротив дворца в 1935 году был уничтожен Спасо-Преображенский собор, являвшийся доминантой всего комплекса. В 1941 году дворец сильно пострадал от немцев, восстановительные работы прошли в 1946-1948 годах. С конца 1990-х годов Путевой дворец находился на реконструкции, в 2012 году была начата реставрация. Богатство интерьеров, картины и скульптуры, мебель и убранство - все это поражает воображение. Во дворце даже реконструирована система печного отопления, и хотя сегодня он отапливается от центральных городских коммуникаций, но если вдруг тверские котельные встанут, здесь все равно будет тепло: дворец способен, как и полтора-два столетия назад, отапливаться дровами.

Ну а потом в Тверском драмтеатре началось праздничное мероприятие. В зале собрались заслуженные женщины, которые внесли большой вклад в развитие тверского края и всей страны. Своим трудом и профессионализмом они смогли доказать – современной женщине под силу решение любых вопросов. Важнейшее предназначение представительниц прекрасного пола - окружать заботой свои семьи, хранить тепло домашнего очага, подчеркнул губернатор Игорь Руденя:

- Именно женщины сохраняют лучшие традиции, закладывают основы воспитания, делают всё, чтобы дети выросли достойными людьми и стали настоящими гражданами Отечества. Поэтому поддержка семьи, материнства и детства – это один из главных приоритетов в работе правительства Тверской области, - отметил глава региона.

Заслуги жительниц Верхневолжья в различных сферах деятельности были отмечены федеральными и региональными наградами, которые вручил губернатор Игорь Руденя. Медали ордена «Родительская слава» удостоены многодетные супруги Колмаковы из Калязина, звание заслуженного лесовода РФ присвоено помощнику лесничего Верхневолжского участкового лесничества Светлане Семеновой, за заслуги в развитии здравоохранения Благодарность Президента РФ объявлена заведующей консультацией роддома № 2 Твери Ирине Барковской. Почетным знаком Тверской области «Слава матери» награждены Елена Булыгина из Лихославльского района, Наталья Грибкова и Наталья Павлова из Твери. В числе других награжденных – работницы почтовой службы, сельского хозяйства, социальной защиты населения, органов муниципальной власти. Мероприятие закончилось замечательным концертом профессионалов тверской сцены и накрытыми столами. Ни одна из приглашенных дам не осталась без подарка.

Максим МАЛАХОВ

и по информации

пресс-службы правительства

Тверской области.