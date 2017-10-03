10 ДЕЛ ИГОРЯ РУДЕНИ



Игорь Руденя входит в число губернаторов путинского призыва. Год назад, 2 марта 2016 года, президент назначил его исполняющим обязанности главы Тверской области. Через три месяца, встречаясь с Игорем Руденей, Владимир Путин точно охарактеризовал положение региона: «Тверская область заслуживает гораздо большего и лучшего, чем есть у нее сегодня». Расскажем о 10 основных направлениях работы главы региона, которые изменили ход развития Тверской области.



1. Ремонт дорог

Темой № 1 стало состояние дорог в регионе. У Тверской области самая протяженная сеть в ЦФО - более 15 тысяч километров дорог. Три четверти из них не соответствует нормативным требованиям. Уже к середине июня Дорожный фонд Тверской области пополнился почти на 1,5 миллиарда рублей за счет дополнительных федеральных средств. В целом за 2016 год объем ремонта дорог вырос почти в три раза (для сравнения: в 2015 году введено в эксплуатацию 67,2 км дорог, в 2016 году – 223 км). В 2017 году финансирование дорожной отрасли выросло ещё в 1,7 раза – с 4,5 до 7,6 млрд. рублей.



2. Возобновление

газификации

За месяц до прихода Игоря Рудени в Тверскую область компания «Газпром» объявила о сворачивании программы газификации в регионе. Причиной стали огромные долги за газ тверских теплоснабжающих предприятий, сумма которых превысила 11 миллиардов рублей. Игорю Рудене удалось практически с ходу развернуть ситуацию на 180 градусов, продемонстрировав сильные лоббистские возможности на федеральном уровне. Программа газификации была возобновлена. Планируется, что до конца 2020 года Тверская область будет газифицирована.



3. Аграрный приоритет

Игорь Руденя - известный человек в аграрном секторе, в его послужном списке - работа статс-секретарем, замминистра сельского хозяйства России, руководство департаментом агропромышленного комплекса аппарата Правительства РФ. В течение нескольких лет он возглавлял компанию «Росзерно». Неудивительно, что развитие села стало приоритетом главы региона. В конце июля Владимир Путин принял приглашение Игоря Рудени и провел в Тверской области совещание по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья. В Тверской области расположено 2,5 миллиона гектаров земель сельхозназначения. Больше половины из них – это пашня, но в обороте всего 39 процентов. Всего в ближайшие пять лет в Тверской области должно вернуться в сельхозоборот не менее 20 процентов пашни, или более 100 тысяч гектаров. Практически сразу после прихода Игоря Рудени в регионе произошла перезагрузка отношений с Россельхозбанком и Росагролизингом. В результате за 2016 год сельскохозяйственные предприятия региона смогли получить в два раза больше кредитов на развитие.



4. Поддержка

промышленности

Помимо развития аграрного сектора, одна из стратегических задач для Тверской области - поддержка промышленного комплекса. Для региона ключевая отрасль - машиностроение. В последние годы сразу несколько крупных промышленных производств испытали серьезные трудности с получением заказов. Под угрозой увольнения оказались тысячи людей. Во время рабочего визита в Тверскую область министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова Игорь Руденя выступил с инициативой создания регионального Фонда развития промышленности. Главная задача новой структуры - привлечение федеральных средств для усиления поддержки предприятий, выдача льготных займов на модернизацию. Всего на поддержку промышленных производств в 2017 году запланировано направить свыше 700 миллионов рублей. Кроме того, заключено соглашение с госкорпорацией «Ростех»: предполагается целый ряд совместных проектов по модернизации тверских производств и выпуску инновационной конкурентоспособной продукции. Впервые за несколько лет индекс физического объема валового регионального продукта увеличился на 0,4 процентных пункта.



5. Малый бизнес

«В развитии малого и среднего бизнеса региональная власть видит основной вектор роста региональной экономики», – заявил Игорь Руденя на Тверском форуме предпринимателей, который позволил представителям бизнеса впервые откровенно поговорить с первым лицом области. Игорь Руденя назвал правила игры: на помощь может рассчитывать бизнес, который не использует труд нелегальных мигрантов и «серые» зарплатные схемы. По итогам 2016 года региону удалось получить дополнительно 90 миллионов рублей на поддержку предпринимательства, принято решение о создании специализированного многофункционального центра для бизнеса. Особая роль отведена бизнесу в развитии индустрии гостеприимства. По инициативе Игоря Рудени создается министерство туризма Тверской области. Подобные структуры управления отраслью есть всего у нескольких регионов России.



6. Сокращение

госдолга области

В 2016 году Тверская область уменьшила госдолг сразу более чем на 1 миллиард рублей. При этом рост налоговых и неналоговых доходов составил свыше 1,5 миллиарда рублей. Впервые за много лет регион завершил год с профицитом в размере свыше 900 млн. рублей. Хотя ранее планировался дефицит в 2,8 миллиарда рублей.



7. Стоп оптимизация

На слово «оптимизация» у жителей Тверской области выработалась устойчивая негативная реакция. Если говорят оптимизация, значит, ничего хорошего не жди. Под этим лозунгом в регионе за предыдущие годы были закрыты десятки клубов, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских школ. Главный итог таких решений – уезжающая молодежь и вымирающие деревни. Игорь Руденя сделал крутой разворот региональной политики: от оптимизации – к сохранению и развитию социальной сферы. И тем самым показал, что для него государство – это, в первую очередь, люди, на которых нельзя экономить.



8. Здравоохранение

– На здравоохранение выделяются значительные деньги, но качество услуг зачастую оставляет желать лучшего, – этот вывод Игорь Руденя сделал после первой же поездки в районы. Очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов и современного оборудования, закрытые родовые и хирургические отделения, жалобы на льготное обеспечение лекарствами, в том числе тяжелобольных - это неполный перечень проблем, накопившихся в региональной системе здравоохранения. Были приняты неотложные меры по совершенствованию скорой медицинской помощи. На станциях появилось современное навигационное оборудование, автопарк скорых пополнился 28 машинами нового поколения. В два раза увеличено финансирование программы «Земский доктор», которая позволяет привлекать врачей в сельскую местность. Стартовала программа по обеспечению больниц и фельдшерских пунктов современным оборудованием, замене в них окон. Изменена система закупок льготных лекарств.



9. Патриотизм

и духовность

Воспитание подрастающего поколения для Игоря Рудени – особая тема. Целый ряд его инициатив в этой сфере если не вслух, то мысленно подержали многие родители в Тверской области. Одна из них касается организации бесплатных экскурсий для старшеклассников региона в только отреставрированный Тверской императорский путевой дворец. Другой проект, инициированный губернатором, получил поддержку Президента Владимира Путина, министра культуры Владимира Мединского и министра обороны Сергея Шойгу. Это проведение в Тверской области на постоянной основе международного военно-исторического лагеря «Калининский фронт». Решение позволит поднять на новый уровень поисковую и патриотическую работу в регионе. Совместно с Тверской митрополией в регионе реализуется программа по возрождению святынь и традиционных ценностей. «Возрождение православных святынь – это сохранение памяти для будущих поколений, духовно-нравственных ценностей», – говорит Игорь Руденя.



10. Работа для молодежи

Самая понятная и одновременно сложно выполнимая задача, поставленная Игорем Руденей, – сделать так, чтобы молодежь оставалась в Тверской области. Близость двух столиц имеет как свои плюсы, так и минусы. Существует отток кадров, сокращается численность населения области. Чтобы решить проблему, начата работа в четырех основных направлениях: решение проблемы жилья молодых семей, поддержка начинающих специалистов, формирование комфортной среды для жизни и отдыха, и главное - создание интересных рабочих мест. В ближайшие годы в регионе планируется реализация двух концептуальных интеграционных проектов, которые не только дадут возможность тверской молодежи остаться, но и привлекут специалистов из других регионов. Это проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». Игорь Руденя, у которого стоит задача переломить инерционный сценарий развития, ведет игру на опережение и пытается использовать кризис как время для новых возможностей.

Послесловие.

Игорь Руденя принес в регион новый формат работы и идеологию развития. Он требователен к подчиненным, как, впрочем, и к себе. Работает более 16 часов в сутки. Глава Тверской области системен, во всех вопросах старается добраться до сути. Противник крючкотворства и бюрократии. Он – политический тяжеловес, и об этом постоянно напоминают рейтинги, где глава Тверской области - в топе губернаторов с самым высоким влиянием. Игорь Руденя ценит местные кадры: ключевые посты в новой команде заняли люди из Тверской области, в том числе, главы муниципальных образований.

По информации тверской прессы.