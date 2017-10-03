* К 80-летию Конаковской школы № 2

Быстро время пролетело…



Вот прошло уже 44 года, как наш класс закончил школу. Пришли мы в 1963 году в 1 «а» класс к первой нашей учительнице А.Н.Кузнецовой. Учились в старом деревянном здании, которое находилось поблизости от основного здания школы на улице Коммунистической, его еще называли «штабик». Здание предназначалось для учащихся начальных классов, сейчас его уже нет.

В 5 классе мы учились в основном здании, также деревянном, двух-этажном. Первым нашим классным руководителем стала учитель математики Н.Н.Жукова. Класс у нас был дружный, школьная жизнь насыщенной. В начальных классах мы стали октябрятами, пионерами, в старших - комсомольцами. Всё в школе старались делать сами. Сами рисовали стенгазеты, устраивали различные вечера, КВН, ходили в походы, помогали пенсионерам и ветеранам, собирали металлолом, устраивали различные спортивные мероприятия. У нас был замечательный физрук М.С.Ермаков, работал физкультурный кружок.

Вокруг школы был приусадебный участок с грядками и садом, где мы трудились, совмещая с уроками биологии, химии. Работали вместе с учителями Л.И.Двукраевой, В.Ф.Гагаевым, Е.Х.Мининой. Вообще у нас были замечательные педагоги: учителя русского языка и литературы А.А.Лубова, Н.А.Зябченко, Л.В.Рыжова, учитель немецкого языка Е.В.Бухарина, учитель математики С.В.Колосова, учитель физики С.В.Комаров, учитель географии З.А.Евстигнеева, учитель истории Н.С.Ленская, учитель военного дела Ю.В.Ербахов, учитель труда В.И.Мельникова и многие другие.

Директором тогда был А.Г.Выжигин, а потом ему на смену пришла Н.А.Голованникова. Когда мы заканчивали 8 класс в 1971 году, началось строительство нового здания, и в 9-10 класс мы ходили учиться в школу рабочей молодежи по улице Свободы, где сейчас Конаковский колледж. В 9-м нас объединили в один класс, но выпускной у нас был в своей родной школе, где мы благодарили своих родных учителей за те знания и воспитание, которые они нам дали.

Время пролетело быстро, а кажется, как будто это было вчера. Всё, что связано со школьными годами, осталось в памяти на всю жизнь.

В этом году родной школе исполнится 80 лет. Сердечно поздравляем учителей, выпускников и учащихся школы № 2 с этим юбилеем. Желаем любимой школе процветания, здоровья всему коллективу и ученикам, вдохновения и терпения. Спасибо!

От имени выпускников 1973 года Валентина РЯБЧИКОВА (Гусева).

Февральская встреча

В сельском Доме культуры д.Вахонино ученики и педагоги нашей школы стали участниками удивительного, яркого, незабываемого события – творческой встречи с московским музыкантом и композитором Иваном Глебовичем Соколовым. Это настолько удивительный человек, замечательный исполнитель, рассказчик, теоретик, что гости даже и не заметили, как пролетел целый час совместного общения. Слушали «Времена года» П.И.Чайковского в исполнении И.Г.Соколова. А сколько интересного музыкант успел рассказать простым доступным языком о том, как создавались эти пьесы, о Чайковском, о том времени, когда композитор жил. Ребята за один час смогли побывать на уроках музыки, истории, литературы. Слушатели были поражены, с каким увлечением такой заслуженный человек общался с простыми сельскими школьниками и учителями.

В творческой биографии Ивана Глебовича - мировое признание и выступления на ведущих концертных площадках Германии, Швейцарии, Италии, США, Австрии, и этот список можно продолжить. В настоящее время он является преподавателем, доцентом кафедры междисциплинарных специализаций музыковедов Московской консерватории им. П.И.Чайковского. Член Союза композиторов России с 1987 года. Им написано много камерных сочинений, опера, около 200 романсов, музыка для хора и многое другое.

Огромное спасибо за организацию данной встречи хочется сказать главе администрации Вахонинского сельского поселения Ольге Владимировне Селиной. Эти встречи стали уже традицией, и думаем, что в будущем они продолжатся, так как подобные мероприятия имеют огромное значение в культурной жизни поселения и воспитании наших учеников.

Оксана ГОРЕЛИКОВА,

директор МБОУ СОШ д.Вахонино.



Чтоб зажечь других,

надо гореть самому!



В библиотеке нашей школы праздник: начинается школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2017».

Сейчас мы услышим проверенное временем из творчества М.Е.Салтыкова-Щедрина, В. Кондратьева, В. Вересаева, Г.-Х. Андерсена, А. Севастьянова, В. Драгунского, В. Головкина в исполнении учеников Л.В.Гончаровой. Любовь Викторовна - учитель высшей квалификационной категории, Почётный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РФ, получивший признание за педагогическое мастерство, творческое отношение к любимому делу, успешность в обучении и воспитании детей, много лет работает над развитием интереса к книге, к чтению.

Участники конкурса – люди бывалые. Они не раз выступали в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке, в музее С.Д.Дрожжина, в Изоплитовской библиотеке, на сцене школы и Дома культуры, но снова и снова волнуются. Зал благодарно реагирует на происходящее: то напряжённо замирает, то заразительно смеётся, поддерживая чтеца-конкурсанта.

Члены жюри М.Н.Шлякова, М.А.Москалева, Г.А.Лебедева, З.П.Терешкина отметили артистизм, мастерство исполнителей и большую подготовительную работу учителя. Назвали призёров. Дипломы победителей конкурса получили Арсений Шкваркин, Денис Попов, Фахритдин Каримов, они примут участие во втором этапе – муниципальном. Пожелаем им победы! Дипломы участников получили Д. Графский, А. Городецкая, Б. Хаетова, К. Герасимова.

Приз зрительских симпатий вручен шестикласснику на индивидуальном обучении Александру Власову. Успешному выступлению радовались многие: мультимедийно сопровождающий конкурс С.П.Гончаров, его помощник Тарас Марьин, координатор происходящего зам.директора школы М.А.Москалева, зам. директора по учебной части Е.П.Виноградова, школьный библиотекарь О.В.Ефимова.Сегодняшний конкурс – лишь один момент напряжённой учительской жизни, позволивший испытать духовное и профессиональное удовлетворение от своего труда. Из таких моментов складывается учительское мастерство.

Посмотрите, как много творческих работ в форме рефератов, докладов по вопросам нравственности, военной тематики, милосердия, краеведения по произведениям А. Чехова, Н. Гоголя, В. Распутина, В. Астафьева и других писателей подготовлено учениками Любови Викторовны! Многие литературные работы – призёры конкурсов различных уровней. Сейчас они в школьном музее «Живая старина».

Детям интересно учиться, участвовать в конкурсах, ведь у их учителя жизненное кредо: «Чтоб зажечь других, надо гореть самому!». И она «горит»…

8 марта Любовь Викторовна встретила очередной день рождения. Поздравляю её, навечно вызванную к доске, надёжную, душевную, талантливую! Хорошо, что её профессиональная судьба сложилась именно так. Она лицо школы, душа коллектива. В посёлке уважаемый человек, в семье любимая жена, мама, бабушка.

Дорогая Любовь Викторовна! Семейного счастья, новых творческих проектов, успехов в большом и малом.

Лариса НОВОЖИЛОВА,

п.Изоплит.

Люби и сохраняй свой край!

«Познать природу родного края можно либо своими глазами, либо с помощью книги».

(М.В.Ломоносов).



Слова великого русского учёного стали эпиграфом всех мероприятий нашей библиотеки к объявленному Году экологии. В рамках проекта «Календарь экологических дат» библиотека подготовила многочисленные мероприятия для воспитанников детского сада и учащихся школы поселения.

Ученики 4 класса приняли участие в литературно-познавательной игре «Это чудо – планета Земля». Ребята познакомились со Старичком-лесовичком, который теперь будет участвовать во всех мероприятиях библиотеки, просмотрели книги на выставках «Планета Земля» и «По тропинкам родного края». Школьники узнали о Дне заповедников и национальных парков России, о 100-летнем юбилее первого в стране Баргузинского заповедника, о новом празднике – Всемирном дне снега. С удовольствием ребята отвечали на вопросы кроссворда, по названиям животных и явлений природы составили слово ЭКОЛОГИЯ.

Символу наступившего года Петушку была посвящена литературно-игровая программа «Кто сказал ку-ка-ре-ку?» для воспитанников средней группы детского сада. Ребята дружно отвечали на вопросы об обитателях «петушиного царства», читали стихи, слушали сказки. Дети спасали петушка и курочку от лисы, собирали пазлы, рассматривали книжки, посмотрели сказку-мультфильм «Петух и краски». После выполнения всех заданий они получили в подарок раскраски петушка. Всемирный день водно-болотных угодий проводится в феврале с целью защиты и сохранения водоплавающих птиц. Но обитательницей этих угодий является ещё и лягушка. Именно она стала главной героиней игровой программы «В гостях у лягушки-квакушки» для воспитанников старшей и подготовительной групп детского сада. Ребятишки ходили точно по следам по «болоту», отгадывали загадки про лягушку, вспоминали приметы, связанные с ней, пели песенку про кузнечика, которого съела коварная лягушка. А сколько сказок, оказывается, читали и знают дети про лягушку: это «Теремок», «Квакша» К. Паустовского, «Лягушка-путешественница» В. Гаршина. Последнюю они инсценировали, исполняя роль уток, несущих в воздухе лягушонка на палочке. А затем дошкольники собирали пазлы, чтобы отгадать героиню другой сказки – «Царевна-лягушка», посмотрели весёлый мультфильм «Грибок-теремок».

Во время краеведческого часа «Люби и сохраняй свой край!» для учащихся 5 класса была проведена презентация новой книги Н. Петровой «Чудеса природы России», в которой представлены уникальные места нашей страны. Ребята посмотрели видеоролик «Земля - наш общий дом», совершили виртуальное путешествие по заповедникам нашего края – Центрально-Лесному и Завидовскому, познакомились с Красной книгой Тверской области и Конаковского района (материал был собран на основе статей газеты «Заря»), осмотрели экспонаты Конаковского краеведческого музея и единственного в нашей области музея природы селигерского края. Школьники участвовали в экологической игре «Эко-почемучка» и успешно справились с заданиями «Собери пословицы и поговорки о крае и природе» и «Кто здесь лишний?» (о животном мире тверских заповедников).

19 февраля отмечался Всемирный день защиты морских млекопитающих, или День китов. Причем эта экологическая дата считается Днем защиты не только китов, но и всех живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Для воспитанников младшей группы детского сада была проведена познавательно-экологическая игра «Про кого расскажет кит?». В гости к малышам приплыл кит, который рассказал про обитателей морских глубин. Дети рассматривали рисунки из книг и угадывали морских животных, затем они прикрепили картинки на бумагу и собрали плакат «Берегите!» в защиту всех морских обитателей для будущих поколений.

Ирина ШАРКАЛОВА, директор Старомелковской сельской библиотеки.