«Зарница-2017»

22 февраля в нашей школе проведена военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню защитника Отечества. Команды-участницы (1 - 9 классы) ждали игру с нетерпением. Начало было традиционным: общее построение в спортзале, где командиры обязательно сдавали рапорт, затем участвовали в смотре строя и песни. Чеканя шаг, ребята маршировали, выполняли команды: «Направо!», «Налево!», «Равняйсь!». Компетентное жюри оценивало данный конкурс. После получения маршрутных листов ребята с боевым настроем и хорошим настроением отправились на улицу, чтобы помериться силами в игре.

Командам предстояло показать свои знания и умения на одиннадцати разных этапах игры. «Мины», «Санитары», «Саперы», викторина «Эрудит» на военную тематику, гонки на лыжах - и это далеко не полный перечень заданий, которые выполняли участники. На каждом этапе команды зарабатывали баллы. Игра проходила дружно и организованно. Каждый из участников понимал, что сегодня действительно - «Один за всех, и все за одного». Даже педагоги не остались в стороне от этих увлекательных состязаний, как могли, помогали своим воспитанникам и, конечно же, переживали за них.

Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. С огромным нетерпением они ожидали самого ответственного момента - подведения итогов соревнований. Судьям пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо выступали, что определить лучших было очень трудно. Но итоги подведены. Победителями стали три команды из разных возрастных групп: начальное звено (1 и 2 классы) и основная школа (7 класс). Все команды-призеры и победители получили грамоты.

Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся приобретают практические навыки начальной военной подготовки и медицинских знаний, спортивные умения. А игровые моменты создают интерес, вызывают стремление ежегодно проводить такие мероприятия и позволяют лучше усвоить и закрепить имеющийся теоретический материал на практике. Также соревнования формируют и развивают морально-психологические качества учащихся.

Спасибо организатору игры - учителю физкультуры Елене Геннадьевне Калачевой, классным руководителям, педагогам школы, родителям и учащимся 11 класса, которые помогали в организации соревнований и в судействе.

Обещаем, что в следующем учебном году в нашей «Зарнице» будут новые интересные этапы, конкурсы, викторины!

Марина МОСКАЛЕВА, заместитель

директора по воспитательной работе

МБОУ СОШ п. Изоплит.