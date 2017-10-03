Зажглись юные звездочки

В последний день зимы на сцене Конаковской детской школы искусств состоялся заключительный концерт IX районного фестиваля-конкурса юных талантов «Зажги свою звезду».

- Наш район иногда в шутку называют поющим, и на самом деле, у нас 12 учреждений дополнительного образования детей, в семи из них деятельность организуется в рамках художественно-эстетического образования, - отметила, приветствуя участников и гостей фестиваля, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина. – Таким образом, у нас большое количество ребят обучается вокалу, игре на музыкальных инструментах, художественному чтению, и сегодня мы с вами услышим самых лучших из них, но нужно понимать, что члены компетентного жюри за три недели проехали по всем этим учреждениям, находящимся в пп. Редкино и Новозавидовском, с.Селихово, д.Мокшино и в Конакове. Каждая образовательная организация представила на фестиваль номера, из которых были отобраны лучшие, они и вошли в заключительный концерт. Районный фестиваль – это возможность показать себя перед другими, продемонстрировать то, чему ты научился, свою особенность, а у нас есть возможность этому порадоваться.

По итогам фестиваля лауреатами I степени стали:

- ансамбль скрипачей младших классов и хор девочек «Домисолька» ДЮЦ «Новая Корчева»,

- ансамбль шумовых инструментов «Непоседы», Гордей Романов, Дарья Смирнова (фортепиано), Константин Шелудько (флейта), хор 1 класса ХШМиЮ г. Конаково;

- вокальный ансамбль (ДМШ п. Редкино),

- Кристина Папоян (скрипка), Илья Кортиков (балалайка) ДШИ п. Новозавидовский;

- Андрей Матвеев (домра), Маргарита Степанова, Юлия Балашова и Екатерина Можаева (фортепиано), Арина Аниськова (вокал), Алена Станицина (художественное чтение), хор 2 - 3 классов ДШИ Конаково.

Все участники заключительного концерта получили дипломы лауреатов и памятные подарки в виде звездочек, таких же ярких и блестящих, как их музыкальные дарования. За подготовку победителей IX районного фестиваля-конкурса юных талантов дипломами награждены их наставники в номинациях «За творческий поиск» и «Лучший концертмейстер». А вскоре педагоги вместе с воспитанниками начнут готовить свои творческие программы для выступления на юбилейном X районном фестивале «Зажги свою звезду».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.