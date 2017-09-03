Более 300 домов капитально отремонтируют в Тверской области в 2017 году

В 2017 году в Тверской области будут капитально отремонтированы более 300 многоквартирных домов, в которых проживают почти 53 тысяч человек. Вопрос обсуждался на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Основные направления работ, включенных в программу капремонта в текущем году – починка крыш (173 дома), замена лифтов (102 лифта в 40 домах), приведение в порядок фасадов (77 домов), обновление инженерных систем, в том числе электро- и водоснабжения (71 дом), ремонт фундаментов (4 дома).

Игорь Руденя подчеркнул, что при подготовке и проведении работ необходимо контролировать объективность ценообразования, правильность составления документации.

«Представьте предложения по нормативам на виды работ, расценкам на госэкспертизу и срокам ее проведения. Важно понимать, каким должен быть формат документации, чтобы предупредить злоупотребления», – обозначил Губернатор Министерству строительства и ЖКХ Тверской области.

На заседании Правительства региона утвержден план проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на ближайшие три года – с 2017 по 2019 годы. Документ сформирован на основании муниципальных планов, в основу которых, в свою очередь, легли предложения от собственников жилья.

Всего на сегодняшний день в трехлетний план включено 597 домов в 64 муниципальных образованиях региона. Количество зданий, подлежащих ремонту, будет увеличено поле корректировки числа объектов в отдельных населенных пунктах.

Объем средств, заложенных на проведение капремонтов в ближайшие три года, составляет более 1,3 млрд рублей. В 2017-м в ряде районов предусмотрено финансирование программы с участием местных бюджетов. Такие решения приняты в Вышневолоцком, Западнодвинском, Пеновском, Селижаровском, Конаковском, Фировском, Оленинском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.