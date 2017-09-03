40 новых автобусов на газомоторном топливе закупят для Твери на средства регионального бюджета

Порядка 144 млн рублей будет направлено Твери из областного бюджета на развитие системы общественного транспорта. На эти средства планируется закупка 40 автобусов большой вместимости для муниципального предприятия «ПАТП-1». Вопрос обсудили на заседании Комиссии по формированию направлений финансирования расходов, связанных с осуществлением Тверью функций административного центра, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Приобретение нового транспорта позволит продвинуться в решении задачи по наведению порядка на рынке пассажирских перевозок Твери.

«В городе должно быть одно муниципальное транспортное предприятие, работающее по регулируемому тарифу. Большая вместимость автобусов плюс система льгот дадут возможность привлечь пассажиропоток и повысить доходность МУП «ПАТП-1», — считает Игорь Руденя.

Администрацией муниципалитета разработана программа, по которой в течение трёх лет доля транспорта большой вместимости на городских маршрутах должна быть увеличена с 15 до 40%, а средний срок эксплуатации имеющихся в парке машин сокращён с 7,4 до 3,2 лет. В общей сложности запланирована закупка 95 автобусов и 30 троллейбусов.

Новый транспорт должен соответствовать всем современным требованиям к пассажирским перевозкам, подчеркнул Игорь Руденя.

«Автобусы должны быть низкопольными, оборудованными для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно наличие электронных табло, кроме того, общественный транспорт Твери должен быть оформлен в едином стиле», — отметил глава региона.

Согласно планам администрации регионального центра, автобусы будут приобретены у производителя в лизинг по государственной программе внедрения газомоторной техники. Необходимы также оборудование поста дегазации, закупка диагностического оборудования и мобильного ремонтного комплекса.

Ведутся переговоры о возможности строительства на территории «ПАТП-1» газозаправочной станции в рамках соглашения с ПАО «Газпром». Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива —одно из направлений сотрудничества компании и региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.