Губернатор Игорь Руденя обсудил вопросы развития Тверской области с региональным активом «Народного фронта»

9 марта Губернатор Игорь Руденя провел встречу с активом регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Обсуждались актуальные вопросы развития Тверской области.

«Общероссийский народный фронт зарекомендовал себя как институт эффективного независимого общественного контроля, канал обратной связи власти с населением. Это соответствует тем задачам, которые поставлены перед организацией Президентом РФ Владимиром Путиным», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона обратил внимание, что в зоне пристального внимания ОНФ - именно те сферы, которые являются приоритетными для Правительства региона. Это развитие дорожной сети, здравоохранения, образования, наведение порядка в сфере ЖКХ, сохранение историко-культурного наследия, патриотическое воспитание и другие вопросы. По некоторым из них собравшиеся внесли свои предложения.

В сфере здравоохранения представителей движения беспокоит ситуация с дорогостоящим медицинским оборудованием, которое несколько лет назад было закуплено в ряд учреждений области, но по разным причинам не задействовано для обследования пациентов. Участники встречи предложили провести ревизию медицинского оборудования в учреждениях области.

«Проблему надо решать системно, - согласился Губернатор. - Недопустимо, когда при наличии соответствующего оборудования в государственных медучреждениях людей направляют получать эту услугу платно».

Также поднималась тема лекарственного обеспечения, которой сейчас в Правительстве региона уделяется особое внимание. По мнению Губернатора, общественный контроль в данной сфере очень важен.

Обсуждались и вопросы совершенствования среднего профессионального образования, в частности, подготовки выпускников в соответствии с требованиями работодателей.

По словам сопредседателя регионального отделения «Народный фронт» Надежды Сушко, выпускники ссузов не всегда могут быстро адаптироваться на производстве. Нужно корректировать образовательный процесс под конкретные требования работодателей, привлекая к этой работе отраслевые советы и ассоциации.

Среди других предложений – приведение в порядок мемориала Ксты в Пеновском районе, разработка программы по оборудованию пешеходных переходов вблизи школ, других образовательных учреждений, привлечение общественности, местных депутатов к выбору объектов для ремонта дорог на федеральные деньги.

По итогам разговора были сформированы поручения заместителям Председателя Правительства и министрам Тверской области. Контролировать их выполнение Губернатор и представители народного фронта будут совместно.

Пресс-служба Правительства Тверской области.