Почтальоны из глубинки стали Почетными работниками связи Тверской области

Почтальоны Анна Гусева и Ольга Тюрина стали обладательницами звания «Почетный работник связи Тверской области». Награды почтовикам вручил Губернатор Тверской области Игоря Руденя.

Анна Гусева – почтальон 3 класса ОПС Раково Ржевского почтамта. На почте трудится с 1991 года. Руководство говорит о ней, как об опытном и инициативном работнике с неиссякаемой энергией и удивительным трудолюбием, четко и в полном объеме выполняющим свои должностные обязанности. А клиенты, многих из которых она знает десятки лет, любят ее за добродушие и легкость в общении: она не только поможет правильно оформить отправления, но и доступно расскажет о новых услугах Почты России.

Ольга Тюрина – почтальон 1 класса ОПС Кесова Гора Кашинского почтамта. Почтальоном трудится с 1992 года. В ее обязанности входит оказание услуг по приему коммунальных платежей, осуществление выплаты пенсий и пособий клиентам, работа по популяризации подписки, предоставление услуг почтовой связи, с чем она успешно справляется. Коллеги говорят о ней, как о человеке, который без сомнений тратит на работу и личное время, а при необходимости может заменить любого из сотрудников своего коллектива.

«Почтальоны – это лицо Почты России. Нам очень приятно, что их труд так серьезно оценивается региональной властью, и наши сотрудники становятся обладателями высоких профессиональных наград. Это, безусловно, мотивация для всех сотрудников филиала двигаться вперед и работать еще лучше для наших клиентов», – отметил директор Тверского филиала Почты России Николай Гусар.