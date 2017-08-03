8 марта — Международный женский день

Дорогие женщины Конаковского района!

От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем!

Невозможно представить жизнь, без женской красоты и обаяния, доброты и нежности. Великая сила любви, которой природа наделила женщину, преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие чувства и весеннюю свежесть. Даруемые вами душевное тепло и забота поддерживают в трудную минуту, вселяют веру и надежду на лучшее будущее.

Женщины Конаковского района вносят неоценимый вклад в развитие его экономической, политической и общественной жизни. В любой работе вы блистательны и профессиональны, и это при том, что на ваших хрупких плечах лежат еще и заботы о семье, создании домашнего тепла и уюта.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семьях! Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и в будни, и в праздники. Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие.

Глава Конаковского района Л.А.Козлова.

Глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.