Милые женщины! Поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!

Светлана Максимова, депутат Государственной Думы РФ, фракция «Единая Россия».

Для многих настоящая весна начинается не по календарю, а именно в этот день. Наш праздник – время пробуждения природы, радости и надежд! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей душе всегда будет весна! Женщина по традиции считается хранительницей семейного очага, дарит драгоценный уют и домашнее тепло. Женщинам открыты вершины карьеры в самых разных сферах. Поздравляю вас с прекрасным праздником и желаю, чтобы ваши глаза всегда сияли от радости, на работе и в жизни вас ждали только удачи, а дома – любовь и внимание близких. Улыбок, цветов, добра!