Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю Вас с Международным женским днем!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Это праздник весны и красоты, бесконечной доброты, мира и созидания. Все это воплощаете вы, наши дорогие мамы, бабушки, коллеги, любимые женщины, сестры. Вам подвластна самая ответственная и важная работа. Вы дарите жизнь, воспитываете детей и заботитесь о старшем поколении, бережете семьи и здоровье людей, сохраняете наши исконные ценности, традиции и культуру. Спасибо вам за самоотверженный труд, мудрость и щедрость души, умение вдохновлять на новые свершения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения! Пусть наступающая весна исполнит ваши мечты, принесет тепло и радость, внимание, цветы и улыбки от близких! Будьте любимы и счастливы!