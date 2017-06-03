В школе подготовки волонтеров Тверской области планируется обучить более 1 тыс. добровольцев

Более 250 человек уже подали заявки на участие в школе подготовки волонтеров «Доброволец Верхневолжья 2.0». Регистрация участников стартовала 20 февраля и продлится до 26 марта 2017 года. Всего здесь планируется обучить более 1 тыс. жителей Верхневолжья, решивших посвятить себя добровольчеству.

Правительство Тверской области поддерживает развитие волонтерского движения. Губернатор Игорь Руденя на встрече с добровольцами Тверского государственного медицинского университета отмечал социальную направленность проектов студентов, вовлеченность молодежи в жизнь региона.

«Наша задача – сделать все, чтобы вы остались жить и работать в Тверской области. Но многое зависит от вас самих. Ваши проекты – пример того, как надо относиться к своему делу, обществу, профессии», – сказал Игорь Руденя.

Первый набор в школу состоялся в 2016 году. Проект получил высокую оценку на всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме» и стал обладателем гранта Федерального агентства по делам молодежи.

В этом году обучение будет вестись по двум направлениям. Курс «Школа» предназначен для новичков, «Академия» – для повышения квалификации выпускников школы прошлого года. На сегодня большинство зарегистрированных - те, кто только начинает свой путь в волонтерском движении. Обучение будет проходить как в очной форме, так и дистанционно.

Основные темы - «Экологическое волонтерство», «Российское Движение Школьников», «Волонтеры Победы». Запланированы тренинги, мастер-классы, деловые игры и лекции от российских экспертов. Обучающиеся также смогут принять участие во всероссийских форумах, получить практические знания при организации социальных акций.

Каждый участник проекта получит сертификат, который дает преференции при рассмотрении заявки на получение личной книжки волонтера.

Пройти обучение в школе «Доброволец Верхневолжья 2.0» может любой желающий, достигший возраста 14 лет. Ссылки для заполнения заявки – на сайте Комитета по делам молодежи Тверской области kdm69.ru в рубрике «Доброволец Верхневолжья», на портале smenaplus.ru и в социальной сети http://vk.com/dobrovolec_69

Для лиц старше 18 лет регистрация также будет доступна в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» на сайте ais.fadm.gov.ru в разделе «Мероприятия региона».

Организаторы отмечают – проект вызывает большой интерес у жителей региона и выходит за пределы областной столицы. Так, филиал школы в этом году планируется открыть в ЗАТО «Озерный».

Пресс-служба Правительства Тверской области.