Игорь Руденя поручил включать в программу дорожных работ в районах самые востребованные объекты

Проведены конкурсные процедуры по распределению в 2017 году муниципальным бюджетам субсидий от региона на приведение в порядок дорог. Общая сумма средств, предназначенных районам, составляет 1,6 млрд рублей. Результаты конкурсов обсуждались сегодня, 4 марта, на совещании по вопросам развития дорожного хозяйства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в ходе рабочих поездок в районы жители чаще всего обращали внимание на состояние местных дорог. Поэтому в программу дорожных работ Тверской области в первую очередь необходимо включать те объекты, которые актуальны для территорий, подчеркнул Игорь Руденя.

Так, принято решение о ремонте важного для населения поселка Фирово участка от районного центра к трассе М-10. Объект вошел в программу ремонта региональных дорог.

Из областного бюджета муниципалитетам оказывается финансовая поддержка в виде субсидий на ремонт дорожной сети в районах.

Как сообщил Министр транспорта Тверской области Игорь Павлов, проведены конкурсы на предоставление в 2017 году субсидий на ремонт, реконструкцию, строительство и проектирование местных дорог, а также приведение в порядок внутридомовых территорий.

Самое актуальное направление – капитальный ремонт дорог общего пользования. Утверждены 108 заявок на субсидии. При их рассмотрении учитывался ряд критериев – интенсивность движения по участкам, требующих капремонта, количество благополучателей и др. Общая стоимость работ – 1,8 млрд рублей, из них 783 млн рублей территории получат от области.

Что касается капитального ремонта сельских дорог, то на субсидирование по этому направлению было предусмотрено 137,9 млн рублей. В итоге одобрены 2 заявки от Андреапольского и Старицкого районов. Часть денег оказалась невостребованной.

Игорь Руденя обозначил: главы должны активнее участвовать в программах, которые предусматривают поддержку со стороны области, особенно по такому значимому для жителей области вопросу, как ремонт дорог.

«Нужно проанализировать, какие территории и по какой причине не прошли по конкурсу, какие муниципалитеты не подали заявки. Если нет денег, мы можем решить вопрос через бюджетные кредиты. Надо стимулировать глав. Им же в свою очередь нужно искать внутренние ресурсы», – обозначил Губернатор.

Такое поручение дано и относительно проведения ремонта внутридомовых территорий. Всего же по этому направлению от области выделят 350,3 млн рублей по 61 заявке. Общая стоимость работ составит 455,1 млн рублей.

Также проведены конкурсы по распределению субсидий на строительство, реконструкцию и проектирование дорог. Одобрены заявки от Твери, Максатихинского, Лихославльского, Зубцовского районов. Из регионального бюджета выделяется 81,6 млн рублей. В частности, средства пойдут на приведение в нормативное состояние участка дороги по улице Луначарского в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.