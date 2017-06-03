В Тверской области будут созданы агротуристические и гастрономические маршруты

Ассоциация туризма Тверской области и региональный Союз фермеров и личных подсобных хозяйств подписали соглашение о сотрудничестве.

Организации будут совместно разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на создание конкурентоспособных турпродуктов и привлечение туристов в регион. Стороны также намерены содействовать становлению и укреплению агротуристического и гастрономического бизнеса, развитию государственно-частного партнёрства в этой сфере, совершенствованию законодательства.

Кроме того, планируется сформировать в Тверской области агротуристические и гастрономические маршруты.

Туризм — одна из отраслей, которая может привлечь новых инвесторов и обеспечить рост экономики Верхневолжья, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Мы обладаем уникальным культурно-историческим наследием. Текущий поток туристов, который ежегодно проходит через Тверскую область, оценивается в 1,5 млн человек. Планируем путём развития самой отрасли удвоить турпоток примерно за пять лет. Для этого мы создаём инфраструктуру, синхронизируем работу с муниципалитетами», — отметил Игорь Руденя 3 марта в интервью телеканалу «Россия 24».

В конце прошлого года в Тверской области создано профильное министерство, Правительство региона разрабатывает долгосрочную программу развития туризма. Документ предполагает активное продвижение перспективных направлений и брендов, повышение участия малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства. Верхневолжье в числе более чем 20 других субъектов РФ является соучредителем туристической ассоциации регионов России.

Кроме гастрономического и сельскохозяйственного, в числе приоритетных направлений глава региона обозначает событийный, водный, культурный, экотуризм.

Пресс-служба Правительства Тверской области.