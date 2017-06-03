Губернатор Игорь Руденя поддержал планы завода «ЭКСМАШ» по расширению производства и выпуску новой коммунальной техники

4 марта Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил АО «ЭКСМАШ». Глава региона провел встречу с руководством завода, осмотрел цеха и готовую продукцию.

Предприятие выпускает широкий ассортимент строительно-дорожной техники, прежде всего, колесных и гусеничных экскаваторов. В модельном ряду есть и машины, аналогов которых не производится в стране.

«Это компактное, современное и очень эффективное производство. Здесь выпускается техника для лесной отрасли, которая является одним из наших приоритетов», - отметил Игорь Руденя.

В планах предприятия - расширить производственные площади и выпускать до 1,5 тыс. экскаваторов в год. Вопросы оказания поддержки предприятию, его взаимодействие с областной и городской властью обсуждались на встрече Губернатора с руководством завода.

На новых площадях планируется выпускать и новую линейку продукции - коммунальную технику. Одна из первых разработок - машина с вакуумным пылемусоросборником для уборки тротуаров. Игорь Руденя поддержал начинания руководства предприятия, отметив, что область готова помочь с первыми заказами.

«В Твери есть потребность в такой технике. Кроме того, мы готовы переговорить с руководством Москвы, Московской области о возможностях ее поставок», - подчеркнул глава региона.

Производство выполняется на современном оборудовании с применением инновационных технологий, обеспечивающих высокое качество продукции и снижающих трудоемкость ее изготовления. В год на заводе выпускается до 300 машин, рынок сбыта охватывает регионы России и страны ближнего зарубежья. Среди заказчиков – ряд государственных структур, в частности, Министерство обороны РФ.

На протяжении нескольких лет завод успешно реализует программу импортозамещения. Переход от импортных к отечественным комплектующим позволил снизить стоимость готовой продукции, повысить ее востребованность на рынке. Активно развиваются кооперационные связи с тверскими производителями. В частности, завод сотрудничает с ОАО «Центросвармаш», Тверским вагонзаводом, Лихославльским радиаторным заводом, ОАО «Элтра-Термо», ООО «Техцентр-Ржев» и другими.

Пресс-служба Правительства Тверской области.