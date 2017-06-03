Губернатор Игорь Руденя вручил женщинам Тверской области государственные награды в преддверии 8 марта

Сегодня, 6 марта, в тверском областном академическом театре драмы

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. С наступающим праздником жительниц региона поздравили Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова, почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, другие почетные гости.

В зале собрались заслуженные женщины, которые внесли большой вклад в развитие тверского края и всей страны. Своим трудом и профессионализмом они смогли доказать – современной женщине под силу решение любых вопросов. Важнейшее предназначение представительниц прекрасного пола - окружать заботой свои семьи, хранить тепло домашнего очага – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

«Именно женщины сохраняют лучшие традиции, закладывают основы воспитания, делают всё, чтобы дети выросли достойными людьми и стали настоящими гражданами Отечества. Поэтому поддержка семьи, материнства и детства – это один из главных приоритетов в работе Правительства Тверской области», - отметил глава региона.

Заслуги жительниц Верхневолжья в различных сферах деятельности были отмечены федеральными и региональными наградами, которые вручил Губернатор Игорь Руденя.

Медали ордена «Родительская слава» удостоены многодетные супруги Колмаковы из Калязина, звание заслуженного лесовода РФ присвоено помощнику лесничего Верхневолжского участкового лесничества Светлане Семеновой, за заслуги в развитии здравоохранения Благодарность Президента РФ объявлена заведующей консультацией роддома №2 Твери Ирине Барковской. Почетным знаком Тверской области «Слава Матери» награждены Елена Булыгина из Лихославльского района, Наталья Грибкова и Наталья Павлова из Твери.

В числе других награжденных – работницы почтовой службы, сельского хозяйства, социальной защиты населения, органов муниципальной власти.

Пресс-служба Правительства Тверской области.