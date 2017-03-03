Компьютерную томографию и МРТ пациенты детской областной больницы могут пройти в больнице №6 Твери

Компьютерная и магнитно-резонансная томография для пациентов детской областной больницы в настоящее время проводится на базе тверской клинической больницы №6.

Для прохождения этих видов диагностики необходим полис и направление специалиста. Запись на МРТ-обследования осуществляется по телефонам: (4822) 35-48-15 и 35-48-16. Запись на компьютерную томографию — по номеру 8-963-153-57-18.

Работа отделений детской областной больницы организована в штатном режиме. В поликлинике идёт приём пациентов, продолжается плановая госпитализация. Дети, которые находились в старом корпусе, пострадавшем от пожара 24 февраля, переведены в стационар в новом здании больницы. Там же теперь размещены нейрохирургическое и урологическое отделения.

Помощь пациентам педиатрического и неврологического отделений №1 и №2 оказывают в здании гинекологической больницы по адресу: ул. Рыбацкая, 22.

Уточнить информацию о работе учреждения можно по телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения Тверской области 8-800-250-46-28, в приёмном отделении больницы на наб. Степана Разина, 23 и по телефону (4822) 34-41-54.

По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени жителям региона, чьи документы оказались утрачены в результате пожара, помогут их восстановить.

Для оформления новых документов необходимо обратиться в Главное управление региональной безопасности Тверской области по телефону (4822) 34-14-74. Приём обращений идёт в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области.