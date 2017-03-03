17 специалистов Тверской области стали лауреатами всероссийского конкурса «Инженер года – 2016»

Подведены итоги XVII Всероссийского конкурса «Инженер года». Среди победителей – 17 представителей Тверской области.

Наличие квалифицированных кадров – важнейший фактор для развития предприятий Тверской области. По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие в самом престижном смотре лучших научно-технических сил страны способствует дальнейшему профессиональному росту специалистов, их эффективной работе в экономике области.

В предварительном этапе конкурса участвовали специалисты из 52 регионов России. В декабре прошлого года по итогам первого тура 34 тверских инженера вышли в финал.

Итоги заключительного тура были подведены в январе 2017 года. Лауреатами конкурса стали 13 тверских специалистов в категории «Профессиональные инженеры» и 4 –в категории «Инженерное искусство молодых». Это сотрудникиКалининской атомной станции, Тверского вагонзавода, ОАО «Центросвармаш», ЗАО «Хлеб», Военной академии ВКО им. Жукова, ООО Лихославльский завод «Светотехника», АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения», ПАО «Электромеханика», ООО «Шелл Нефть» г. Торжок, ЗАО научная организация «Тверской институт вагоностроения», Тверского государственного технического университета, Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского государственного университета, Тверского технологического колледжа.

Всего за период проведения конкурса с 2000 года в тверском регионе звание «Профессиональный инженер» присвоено 597 специалистам, из них звание лауреата получили 209 человек.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Инженер года – 2016» от Тверской области планируется в апреле текущего года.



Пресс-служба Правительства Тверской области.